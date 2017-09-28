Отечественный концерн «Калашников», занимающийся военным вооружением, представил публике ховербайк — летающий мотоцикл. Видеозаписью поделилась пресс-служба компании. Презентация прошла во время выставки «Ростех», где присутствовал Сергей Чемезов, глава одноимённой госкорпорации.

Ховербайк, который называют летающим мотоциклом, напоминает обычный мультикоптер. Работает он, по всей видимости, на электродвигателях. Машина оснащена восемью роторами на одной раме, а аккумулятор скрывается под сиденьем пилота. Управляется байк парой джойстиков.

Показанный байк лишь демонстрирует технологию, это даже не рабочий прототип. Сколько он может продержаться в воздухе, с какой высотой работает и какую скорость развивает не сообщается. Но известно, что концерн заинтересован в создании коммерческих образцов.

Ховербайками в последние пару лет увлекаются умельцы со всего мира. Например, инженер-самоучка Колин Ферз собрал мультикоптер на основе бензиновых двигателей и вполне поднял его в воздух.