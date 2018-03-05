В Сети стартовал самый масштабный в России онлайн-конкурс косплееров — Cosplay Star 2018. Этот только первый шаг в развитии проекта Cosplay Star от Mail.Ru Group, цель которого — создать единое пространство для общения людей, увлечённых косплеем.

Сегодня косплей стал не просто увлечением, а настоящим искусством, которое требует огромных сил и самоотдачи. Мы хотим сплотить сообщество поклонников этого хобби и создать особую экосистему под брендом Cosplay Star.

Елена Григорян, Директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group

Подать заявку на онлайн-конкурс любой желающий может уже сейчас, свободная тематика предоставляет огромное поле для творчества. Номинаций всего две — мужской и женский косплей. Однако двумя победителями организаторы не ограничатся. 20 лучших участников будут награждены призами от спонсоров проекта. Кроме того, около 100 лучших участников будут приглашены на Первый Московский Фестиваль Cosplay Star 2018, который пройдёт 30 апреля.

Узнать больше о проекте, онлайн-конкурсе и грядущем фестивале вы можете на сайте или в официальной группе ВКонтакте.