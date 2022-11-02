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    Новости

    Константин Хабенский сыграет в фильме по повести «Сто лет тому вперед!»

    2 ноября 2022
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    02.11.2022
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    Константин Хабенский и Виктория Исакова исполнят главные роли в фильме по мотивам повести «Сто лет тому вперед!» Кира Булычева.

    Режиссером выступит Александр Андрющенко, приложивший руку ко «Вторжению». При этом изначально на эту должность хотели взять Егора Баранова, снявшего «Аванпост».

    По сюжету космические пираты возвращаются в прошлое, чтобы изменить ход истории. И помешать им должен обычный парень Коля вместе с девушкой по имени Алиса из будущего.

    Фильм выйдет 28 декабря 2023 года.

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