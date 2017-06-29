В Сети вышла короткометражка Firebase — второй фильм в экспериментальной серии Нила Бломкампа. Она рассказывает о необычном инциденте, который произошёл во время Вьетнамской войны.

Вот как звучит официальный синопсис:

FIREBASE рассказывает историю американского солдата Хайнса, который шаг за шагом погружается в пучину безумия научной фантастики.

На этот раз обошлось без звёздных гостей вроде Сигурни Уивер из Rakka. В фильме много кадров и сцен, стилизованных под документальное кино, а основной сюжет сопровождается многочисленными флешбэками. Вместе с короткометражкой также вышел набор 3D-объектов, которые можно приобрести в Steam.

Читайте также Короткометражка Rakka, первая из серии фильмов Нила Бломкампа на русском языке Она рассказывает о группе сопротивления, которая сражается против пришельцев-захватчиков. Предводителя людей играет Сигурни Уивер.

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