В Сети вышла короткометражка Firebase — второй фильм в экспериментальной серии Нила Бломкампа. Она рассказывает о необычном инциденте, который произошёл во время Вьетнамской войны.
Вот как звучит официальный синопсис:
FIREBASE рассказывает историю американского солдата Хайнса, который шаг за шагом погружается в пучину безумия научной фантастики.
На этот раз обошлось без звёздных гостей вроде Сигурни Уивер из Rakka. В фильме много кадров и сцен, стилизованных под документальное кино, а основной сюжет сопровождается многочисленными флешбэками. Вместе с короткометражкой также вышел набор 3D-объектов, которые можно приобрести в Steam.
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Она рассказывает о группе сопротивления, которая сражается против пришельцев-захватчиков. Предводителя людей играет Сигурни Уивер.