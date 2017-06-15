Студия режиссёра Нила Бломкампа Oats Studios опубликовала свою первую короткометражку Rakka. Фильм рассказывает о расе инопланетян, поработивших человечество.
Вот как звучит описание короткометражки:
Мы увидим людей, безжалостных и блестяще экипированных, которые должны найти в себе силы продолжать сражаться.
В 22-минутном фильме засветилась актриса Сигурни Уивер. Она играет предводительницу отряда сопротивления. Релиз короткометражки также состоялся в сервисе Steam. Вы можете поддержать режиссёра и съёмочную команду, купив за 129 рублей саму короткометражку и набор объектов: 3D-моделей, концепт-артов и скриптов.
Читайте также
BMW: The Escape — короткометражка Нила Бломкампа
Режиссёр «Района №9» и «Элизиума» снял не просто рекламный ролик, а полноценный боевик.
Нил Бломкамп рассказал, что его «Чужой» никогда не выйдет
Зато он планирует снять продолжение «Района №9».