Студия режиссёра Нила Бломкампа Oats Studios опубликовала свою первую короткометражку Rakka. Фильм рассказывает о расе инопланетян, поработивших человечество.

Вот как звучит описание короткометражки:

Мы увидим людей, безжалостных и блестяще экипированных, которые должны найти в себе силы продолжать сражаться.

В 22-минутном фильме засветилась актриса Сигурни Уивер. Она играет предводительницу отряда сопротивления. Релиз короткометражки также состоялся в сервисе Steam. Вы можете поддержать режиссёра и съёмочную команду, купив за 129 рублей саму короткометражку и набор объектов: 3D-моделей, концепт-артов и скриптов.