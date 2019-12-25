Американский актёр Джейми Коста (Jamie Costa) опубликовал у себя на YouTube-канале короткометражный фан-ролик по вселенной «Звёздных войн». В центре сюжета — история Оби-Вана Кеноби, когда он остался на Татуине между III и IV эпизодом.

Семейство Ларсов, которые приютили маленького Люка Скайуокера, попадает в неприятности из-за отряда имперцев. На помощь дяде Оуэну и тёте Беру приходит Оби-Ван.

Для Джейми это уже второй фан-ролик по вселенной — в 2016-м он сыграл Хана Соло в короткометражке A Smuggler’s Trade.

Напомним, у Lucasfilm в работе находится свой сериал про Оби-Вана, выросший из задуманного спин-оффа. Его действие тоже развернётся между III и IV эпизодами, а главную роль сыграет Юэн Макгрегор. Съёмки должны стартовать в 2020-м.