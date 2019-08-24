23 августа на выставке D23 Expo, посвящённой проектам Disney, компания провела презентацию, на которой поделилась планами на вселенные Marvel и «Звёздные войны». Рассказываем про возвращение «Войн клонов», трейлер «Мандалорца», сериалы «Женщина-Халк», «Лунный рыцарь» и «Мисс Марвел», а также многое другое!

Звёздные войны

Трейлер «Мандалорца»

Первый игровой сериал по вселенной начнёт выходить с 12 ноября.

Его шоураннером выступил Джон Фавро, а режиссёрами эпизодов числятся Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Рик Фамуйив, сам Фавро и другие. Главную роль исполнил Педро Паскаль («Нарко», «Игра престолов»). Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов. По данным СМИ, съёмки каждого обошлись в 15 миллионов долларов.

В октябре уже стартуют съёмки второго сезона. В режиссёрское кресло точно вернётся Фамуйив.

По словам Джона Фавро, суть сериала в том, что он показывает ранее неисследованный период «Звёздных войн» с новыми персонажами.

Если вы новичок в «Звёздных войнах», для вас сериал покажет совершенно новый сюжет в периоде, который мы ещё не освещали. Но если вы поклонник саги, то мы вас поймали. Джон Фавро, шоураннер «Мандалорца»

«Войны клонов» вернутся в феврале 2020-го

Седьмой сезон анимационного сериала эпохи Республики стоит ждать на стриминговом сервисе Disney+ в феврале 2020-го. Создатели поделились новым кадром, который показывает встречу Асоки Тано и Дарта Мола — с этими событиями мы знакомы по роману Э. К. Джонстон «Асока».

Всего в возрождённом сезоне будет 12 эпизодов. Часть сюжета посвятят одному из финальных событий Войны клонов — Осаде Мандалора, о которой создатели мультсериала хотели рассказать ещё давно, но в итоге кое-какие наработки ушли в комиксы и упомянутый роман. Мы узнаем, как именно Асока Тано покинула Орден джедаев — причём как с точки зрения тогруты, так и с точки зрения Оби-Вана и Энакина.

Ещё один сюжет расскажет о необычных клонах-коммандос из «Бракованного отряда», которые благодаря мутациям могут принимать нетипичные и неожиданные решения в бою. Кроме того, стоит ждать возвращения адмирала сепаратистов Тренча (паукоподобного инородца).

Читайте также Подробности и трейлер седьмого сезона «Войн клонов» Дата премьеры пока не называется, известно, что мультсериал выйдет на сервисе Disney+.

Сериал про Оби-Вана Кеноби

Официально — магистр-джедай вернётся во вселенную «Звёздных войн» в собственном сериале на Disney+. О шоу рассказал сам Юэн Макгрегор. Он четыре года уклонялся от ответов на вопросы о возвращении к роли.

Сценарий для шоу уже написан (по данным СМИ, он основан на скрипте отменённого сольного фильма), производство стартует в 2020-м. Названия у шоу пока нет. Действия проекта развернётся спустя восемь лет после событий «Мести ситхов».

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/UfMXztiQ6b — Star Wars (@starwars) August 24, 2019

Сериал про Кассиана Андора

Приквел «Изгоя-один» тоже в работе. Помимо самого Андора (Диего Луна), вернётся и дроид K-2SO — его опять озвучит Алан Тьюдик. У шоу пока нет названия, но Тьюдик предложил фанатам называть его чем-то вроде «Форсаж K2: История Кассиана Андора» (Kay-Too Fast, Kay-Too Furious: A Cassian Andor Story, очевидная отсылка к серии фильмов).

Производство стартует в 2020-м.

Проекты Marvel

Финальный седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.»

Место действия — Нью-Йорк 1930-х, куда отправилась команда агентов в конце шестого сезона. Героям снова придётся иметь дело с пришельцами-хроникомами, в тизере нам показывают команду охотников, пришедших за лицом одного из солдат.

Поклонники надеются, что в финальном сезоне заглянут Пегги Картер и Джарвис — правда, до событий «Агента Картер» ещё с полтора десятка лет.

Шоу вернётся летом 2020-го.

«Мисс Марвел»

Кевин Файги обещал — Кевин Файги сделал. Одна из самых известных супергероинь-подростков Камала Хан получит сольный сериал на Disney+.

Камала появилась в комиксах в 2014 году и с тех пор завоевала большую популярность — комикс с ней стал первым удачным дебютом-становлением за долгое время. Marvel вновь вернулись к проблемным и задорным подросткам а-ля Питер Паркер. Камала открыла в себе гены Нелюдей и обрела способность растягивать тело и регенерировать — почти как Мистер Фантастик из Фантастической четвёрки.

По комиксам именно Капитан Марвел вдохновила Камалу на супергеройские свершения.

«Лунный рыцарь»

Ещё один персонаж, о котором долгое время ходили слух, получил собственный сериал. Сперва СМИ прочили появление Лунного рыцаря во вселенной Marvel-Netflix, но теперь мы увидим его на сервисе Disney+.

Оригинальный комикс рассказывал про ещё одного мстителя в маске, наёмника Марка Спектора, который погиб под статуей бога Луны в Египте и был возвращён ею к жизни. С тех пор Лунный рыцарь защищает путников от любого зла, будь то человеческой или сверхъестественной природы.

«Женщина-Халк»

Третий новый сериал для Disney+ — это адаптация сюжета о Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре Брюса Беннера. В комиксах она в разное время входила в команды Мстителей, Защитников, Фантастической четвёрки, Щ.И.Т.а и другие объединения. Способности у неё такие же, как у Халка, но вместе с разрушением четвёртой стены.

Другие проекты Marvel

На презентации создатели сериалов и актёры поделились и кое-какими подробностями о других шоу, ранее анонсированных на Comic-Con.

В «Соколе и Зимнем Солдате» появится Эмили ВанКэмп, которая сыграет Шэрон Картер (ранее героиня появлялась в фильмах MCU). Также к касту присоединился Уайт Расселл — он исполнит роль Джона Уолкера, одного из знаковых персонажей комиксов, знакомый фанатам как «Супер-патриот» или «Агент США». Шоу стартует в 2020-м.

«ВандаВижен» объединит стиль фильмов Marvel и классических ситкомов. На первый взгляд, пара Ванды и Вижена живёт в идеальном тихом городке вместе с соседями, иногда понимая, что что-то не так. К Элизабет Олсен и Полу Беттани присоединятся Кэт Деннингс (Дарси Льюис из дилогии фильмов про Тора) и Рэндалл Парк (Джимми Ву из «Человека-Муравья и Осы»). Ещё в касте заявлена Кэтрин Хан («Мы — Миллеры», «Невероятная Жизнь Уолтера Митти»), но её роль пока не озвучена. Шоу выйдет в 2021-м.

О «Локи» нет почти никаких новых подробностей. На сцену вышли сценаристы, которые пообещали рассказать о приключения трикстера после событий «Мстителей: Финал». Шоу выйдет в 2021-м.

Зато показали пару кадров мультсериала-антологии «Что если?». Хейли Этвелл, сыгравшая Пегги Картер в фильмах и сериалах, озвучит свою героиню в эпизоде про Капитана Картер. Да, среди всех эпизодов будет серия о том, как вместо Стива суперспособности благодаря сыворотке получила именно Пегги. В шоу заявлено 23 эпизода — по одному на каждый фильм Киновселенной. Премьера в 2021-м.

И ещё несколько проектов Disney+

Трейлер киноремейка «Леди и Бродяги»

Классический мультфильм 1955 получил киноремейк, который будет доступен на старте стриминга 12 ноября. Роли озвучили Тесса Томпсон, Джастин Теру, Кирси Клемонс, Томас Манн и другие.

Трейлер комедийной сказки «Ноэль»

«Ноэль» рассказывает о детях Санты накануне Рождества. Титул главного доставщика подарков должен унаследовать брат Ник (Билл Хейдер), но перед праздником он пропал, и его сестра Ноэль (Анна Кендрик) отправилась на поиски, чтобы спасти Рождество.

Премьера также 12 ноября.

«Познавая мир с Джеффом Голдблюмом»

Совместный проект Disney и National Geographic, в котором звезда «Парка Юрского периода» будет искать «необычное в повседневном». Актёр будет изучать мороженое, вышивку на машинке, какие-то странные профессии и тому подобное. Он признаётся, что «ничего не знает», и потому и с интересом будет любопытствовать обо всём.

Всего выйдет 12 эпизодов по 30 минут, премьера 12 ноября.

Серия короткометражек про Вилкинса из «Истории игрушек»

Вилкинс — один из новых героев четвёртой части «Истории игрушек» — появится в серии анимационных короткометражек Forky Asks A Question. Вот как звучит официальный синопсис:

Вилкинс создан из мусора, поэтому он много не знает о мире — у него так много вопросов обо всём! Что такое любовь? Что такое время? И, конечно, что такое сыр? Ответы на эти и другие вопросы он получит в серии из 10 короткометражных эпизодов.

«Монстры на работе»

Студия показала первый постер мультсериала «Монстры на работе» (Monsters At Work) по вселенной «Корпорации монстров». Релиз на сервисе запланирован на 2020 год.

Главным героем шоу станет молодой механик по имени Тайлор Таскмон (его озвучит Бен Фельдман), который мечтает добиться успеха Салли и Майка Вазовски. Действие сериала развернётся через полгода после окончания оригинального мультфильма.

Трейлер самого стриминг-сервиса

Кит Харрингтон в Киновселенной Marvel

За несколько часов до начала презентации Deadline сообщил, что звезда «Игры престолов» получил роль в одном из грядущих фильмов Marvel. Что это за фильм и персонаж — пока неизвестно. На самой презентации об этом так и не упомянули.