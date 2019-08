Первый игровой сериал по вселенной начнёт выходить с 12 ноября.

Его шоураннером выступил Джон Фавро, а режиссёрами эпизодов числятся Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Рик Фамуйив, сам Фавро и другие. Главную роль исполнил Педро Паскаль («Нарко», «Игра престолов»). Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов. По данным СМИ, съёмки каждого обошлись в 15 миллионов долларов.

В октябре уже стартуют съёмки второго сезона. В режиссёрское кресло точно вернётся Фамуйив.

По словам Джона Фавро, суть сериала в том, что он показывает ранее неисследованный период «Звёздных войн» с новыми персонажами.

Седьмой сезон анимационного сериала эпохи Республики стоит ждать на стриминговом сервисе Disney+ в феврале 2020-го. Создатели поделились новым кадром, который показывает встречу Асоки Тано и Дарта Мола — с этими событиями мы знакомы по роману Э. К. Джонстон «Асока».

Всего в возрождённом сезоне будет 12 эпизодов. Часть сюжета посвятят одному из финальных событий Войны клонов — Осаде Мандалора, о которой создатели мультсериала хотели рассказать ещё давно, но в итоге кое-какие наработки ушли в комиксы и упомянутый роман. Мы узнаем, как именно Асока Тано покинула Орден джедаев — причём как с точки зрения тогруты, так и с точки зрения Оби-Вана и Энакина.

Ещё один сюжет расскажет о необычных клонах-коммандос из «Бракованного отряда», которые благодаря мутациям могут принимать нетипичные и неожиданные решения в бою. Кроме того, стоит ждать возвращения адмирала сепаратистов Тренча (паукоподобного инородца).

Официально — магистр-джедай вернётся во вселенную «Звёздных войн» в собственном сериале на Disney+. О шоу рассказал сам Юэн Макгрегор. Он четыре года уклонялся от ответов на вопросы о возвращении к роли.

Сценарий для шоу уже написан (по данным СМИ, он основан на скрипте отменённого сольного фильма), производство стартует в 2020-м. Названия у шоу пока нет. Действия проекта развернётся спустя восемь лет после событий «Мести ситхов».

