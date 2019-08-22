В начале июля шоуранер и сценарист «Мандалорца» Джон Фавро на шоу Джимми Киммела рассказал, что активно работает на скриптом для второго сезона сериала. Слух о продлении «Мандалорца» появился ещё раньше — в апреле.

Теперь представители режиссёра Рика Фамуйива, который выступал постановщиком двух эпизодов в первом сезоне шоу, подтвердили, что снимать вторую часть начнут уже 7 октября. Фамуйива также срежиссирует несколько эпизодов нового сезона.

Тайка Вайтити, который также ставил для «Мандалорца» одну из серий, скорее всего, не вернётся на пост режиссёра. Он в это время будет занят съёмками картины Next Goal Wins.

Премьера первого сезона «Мандалорца» запланирована на 12 ноября на сервисе Disney+. Возможно, первый трейлер сериала мы увидим уже совсем скоро — с 20 по 25 августа Disney проводит ежегодную конвенцию D23 Expo, на которой делится подробностями о своих текущих проектах