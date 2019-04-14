14 апреля на фестивале Star Wars Celebration компания Disney показала тизер «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звёздным войнам». Это эксклюзив грядущего стримингового сервиса студии Disney+, первый эпизод выйдет 12 ноября.

Компания подтвердила, что в шоу сыграет Педро Паскаль. Вместе с ним на сцену вышли другие актёры: Джина Карано («Дэдпул») и Карл Уэзерс («Рокки», «Колония»). Первая сыграла героиню по имени Кэра Дун (Kara Doon) — бывшего бойца-повстанца. А Уэзерс воплотил Грифа Карго — главу гильдии охотников за головами. Он нанял мандалорца, чтобы тот раздобыл некий артефакт, который нужен Грифу.

Паскаль своего героя характеризует как «персонажа сомнительной морали». Он стрелок с дальних рубежей Галактики. Его корабль называется «Кромка лезвия» (The Razor Crest).

Подробности и тизер «Мандалорца» — первого сериала по «Звёздным войнам»

Слева направо: режиссёры Джон Фавро, Дейв Филлони, актёры Педро Паскаль, Джина Карано и Карл Уэзерс

Подробности и тизер «Мандалорца» — первого сериала по «Звёздным войнам» 12

«Кромка лезвия»

Отрывки из шоу показали только гостям фестиваля.

Но кое-кто всё-таки слил небольшой отрывок (большой отрывок есть и на YouTube, но его наверняка скоро заблокируют; вот здесь можно увидеть второй трейлер в самом начале):

А вот кадры и концепт-арты показывали всем:

Создатели шоу также рассказали, что на съёмках им не хватило выделенных костюмов штурмовиков. Поэтому они обратились к 501-му Легиону — фанатской организации, которая в том числе занимается созданием и арендой костюмов. Это первый случай, когда фан-сообщество по ЗВ вообще попало в кадр официальных проектов. Создатели признались, что костюмы «легионеров» получились лучше, чем у Lucasfilm.

Подробности и тизер «Мандалорца» — первого сериала по «Звёздным войнам» 8

А вот и первый постер:

Подробности «Мандалорца» — первого сериала по «Звёздным войнам»

Первый синопсис появился в сети ещё в 2018 году:

После историй о Джанго и Боба Фетте во вселенной «Звёздных войн» появится ещё один воин. Действие «Мандалорца» развернётся после падения Галактической Империи и до появления Первого Ордена. Мы посмотрим на тяжёлую судьбу одинокого стрелка в отдалённых уголках галактики за пределами Новой Республики.

Тогда же стало известно, что работать над «Мандалорцем» будут несколько режиссёров:

  • Дейв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»)
  • Дебора Чоу («Джессика Джонс»)
  • Рик Фамуйива («Наркотик»)
  • Брайс Даллас Ховард (короткометражка Soulmates, актриса из «Мира Юрского периода» и «Чёрного зеркала»)
  • Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк»)

А в декабре мы собрали утёчку с презентации с Disney. Судя по тому, что информация о Jedi Fallen оказалась правдивой, то, вероятно, и о сериале можно сказать то же самое:

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 03.12.2018

Анонимному автору якобы удалось побывать на презентации Disney, где компания представляла проекты по «Звёздным войнам» на 2019 год.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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