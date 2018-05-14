В следующем году мы впервые познакомимся с супергероиней Капитан Марвел в рамках Мультивселенной. В комиксах она известна не только своими выдающимися способностями и лидерскими качествами, но и тем, какой след оставила в мире. Среди прочего, она вдохновила на супергеройские свершения Камалу Хан, известную под прозвищем Мисс Марвел.

Камала появилась в комиксах не так давно — лишь в 2014 году. Но уже с тех пор девушка завоевала большую популярность. Нет, дело не только в том, что она мусульманка — просто комикс с ней стал первым удачным дебютом-становлением за долгое время, Marvel вновь вернулись к проблемным и задорным подросткам а-ля Питер Паркер. Камала открыла в себе гены Нелюдей и обрела способность растягивать тело и регенерировать — почти как Мистер Фантастик из Фантастической четвёрки.

Несколько дней назад во время одного из интервью Кевина Файги — главу Marvel Studios — спросили, что он думает насчёт Мисс Марвел и введут ли героиню в Киновселенную. Вот что тот ответил:

Прямо сейчас снимается «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Персонаж из комиксов Мисс Марвел — мусульманка, которая вдохновляется поступками Капитан Марвел, — в своего рода работе. Мы планируем ввести её так же, как и введём Капитан Марвел.

Поклонникам Marvel остаётся только ждать. «Капитан Марвел» увидит свет лишь 8 марта 2019 года, а развязка «Войны бесконечности» выйдет в мае того же года. Вероятно, Камалу могут показать в сиквеле. Судя по якобы слитому сюжету четвёртых «Мстителей», Землю ждут большие потрясения, и ей нужны будут новые герои.