«Война бесконечности» продолжает грандиозное шествие в кинотеатрах. Поразительная концовка фильма без преувеличения шокировала всех поклонников Киновселенной Marvel. Узнать, чем закончится противостояние с Таносом, мы сможем лишь через год, когда свет увидит четвёртая часть «Мстителей». Наверняка в картинах «Человек-муравей и Оса» и «Капитан Марвел» нас ждут какие-то подсказки, но кульминация событий придётся именно на пока безымянную картину о Мстителях и других героях галактики.

Скрасить ожидание поможет новый слух о якобы слитом сюжете продолжения! Несколько часов назад его опубликовали на Reddit. Утверждается, что источник — тот же самый человек, который до выхода «Войны бесконечности» опубликовал действительно правдивые спойлеры.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, значительные спойлеры к «Войне бесконечности» и возможные — к четвёртой части «Мстителей».

Как мы помним, бесчеловечный план Таноса удался — он по щелчку пальцев развеял половину жителей галактики, чтобы обеспечить ресурсами другую половину. Сила Камней Бесконечности погубила и многих супергероев. Но обратите внимание, что по счастливому совпадению Безумный титан пощадил первый состав Мстителей (хотя в случае с Тони Старком он, по всей видимости, сдержал обещание).

Четвёртая часть называется «Перчатка Бесконечности» — неудивительно, что такое название братья Руссо посчитали слишком спойлерным и поэтому до сих пор не раскрыли.

Железный человек собирает Мстителей и объявляет, что они должны создать свою собственную Перчатку Бесконечности. Он считает, что это позволит отменить всё, что сотворил Танос. Для этого Мстители обращаются к Человеку-муравью, который помогает им отправиться в Квантовое измерение. Именно через Квантовое измерение можно совершить путешествие сквозь пространство и время и отыскать Камни Времени в разных временных периодах. Танос прознаёт о планах Мстителей и собирается их остановить.

Картина сфокусируется на отношениях Железного человека и Капитана Америки.

В одной из сцен Кэп и Тор вступят в схватку с Таносом. В этом новом временном таймлайне Мёльнир будет цел. Капитан будет сдерживать Таноса сколько сможет, чтобы другие смогли сбежать, и в итоге Безумный титан его убьёт.

В другой сцене Соколиный глаз должен будет защищать разработку Старка по воссозданию Перчатки Бесконечности от прислужников Таноса. Бартон сыграет ключевую роль в победе над Таносом.

Сюжетная линия Тора покажет, как бог грома будет собирать армию, чтобы бросить вызов Таносу. В какой-то момент к Тору присоединится Капитан Марвел.

Сюжетная линия Халка поставит точку в отношениях между Беннером и Халком. Их сознания наконец-то сольются в Профессора Халка. В конечном итоге, именно он наденет Перчатку Старка, но из-за невероятной мощи артефакта потеряет руку.

Сюжетная линия Небьюлы покажет её искупление. В одной из сцен мы увидим, как она сражается со своей злобной версией из прошлого.

События некоторых фильмов Киновселенной будут переписаны (возможно, временно). Поскольку Мстители украдут Камень Силы, то и Стражи галактики никогда не встретятся.

Значительную часть сюжета занимается сцена с Доктором Стрэнджем и неким CGI-персонажем. Её снимают в какой-то секретной локации лишь с ключевыми участниками съёмочной команды.

Из всей команды старых Мстителей выживут только двое. Кэп умрёт, а вот насчёт Старка, Тора, Халка, Хоукая и Вдовы ничего не понятно.

Фильм хоть и называется «Перчатка Бесконечности», его название могут сменить, поскольку Зои Салдана случайно проболталась насчёт него.

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Вот такие неожиданные спойлеры, которые, возможно, проливают свет на будущее Киновселенной Marvel. Верить им или нет — решайте сами. Мы уже много разных спойлеров повидали, правдивых и не очень, так что всяко может быть.

Как бы там ни было, сюжет вполне соответствует всем ранее слитым фотографиям со съёмочной площадке и некоторым слухам. Остаётся только ждать — всего лишь какой-то год.