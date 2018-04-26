После премьеры супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» зрители рассказали, что после титров нас ждёт всего одна сцена. Спустя пару дней после начала проката в США этот отрывок уже появился в Сети.

Рассказываем, стоит ли сидеть до самого конца. Определённо да!

Осторожно, спойлеры! Внимание, огромный спойлер к «Войне бесконечности»! Если хотите огородиться от всех спойлеров, то лучше почитайте наш материал про все Камни Бесконечности

Сцена разворачивается на Земле в Нью-Йорке. Ник Фьюри и Мария Хилл спокойно ведут машину и едут по своим делам, пока на встречную полосу не выскакивает автомобиль. Герои врезаются и и останавливаются. Фьюри и Хилл выходят посмотреть на автомобиль, однако в нём водителя нет.

Тотчас же они замечают, что один из вертолётов падает в небоскрёб и взрывается. На улице начинается паника, люди не понимают, что происходит. Спустя мгновение Мария Хилл буквально исчезает, рассыпаясь на серые частицы. Похоже, это конец — Танос привёл свой злобный план при помощи всех Камней Бесконечности.

Фьюри бежит в машину, достаёт некое устройство и едва-едва успевает его запустить, после чего исчезает сам. Камера приближается к экранчику и мы видим символ Капитана Марвел. Теперь будем ждать подробностей до четвёртой части «Мстителей» сольной картины про Кэрол Дэнверс.

Сцену после титров уже можно найти в Сети. Мы не будем её выкладывать, поскольку отрывок удалят, скорее всего, в ближайшие часы.