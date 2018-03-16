А вот и наконец-то Marvel Studios опубликовали новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности». Смотрим!

Дубляж:

Трейлер больше внимания уделяет новым сражениям и поискам Камней бесконечности. Кроме того, в ролике можно увидеть кадры, похожие на флэшбек. По всей видимости, нам покажут родную планету Таноса и его прошлое.

А вот и официальный постер. Джереми Реннера (Соколиный глаз) на нём нет.

«Развязка близка», — говорит безумный титан, и он совершенно прав. Премьера эпического противостояния намечена на 3 мая.