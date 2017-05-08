«Стражи Галактики 2»: что означают сцены после титров?

«Стражи Галактики 2» вышли в российский прокат и с первого уик-енда показывают отличный результат. Фильм держит зрителей в кинотеатрах до самого конца за счёт пяти (!) сцен после титров — своеобразный рекорд среди фильмов Marvel. Среди шуточных эпизодов можно увидеть и пару важных намёков о дальнейшем развитии киновселенной. Рассказываем, что в них показали и что это значит.

Осторожно, спойлеры! Если вы не смотрели фильм — срочно в кино, а потом возвращайтесь.

Наследник Йонду

Помните Краглина, одного из Опустошителей, который выступил на стороне Йонду во время мятежа? В этой забавной сцене он тренируется с красным гребнем и стрелой Йонду, которые получил от Квилла. После нескольких неудачных попыток Краглину всё же удаётся направить стрелу в полёт, но в итоге она вонзается в плечо Драксу. Напуганный Краглин убегает куда подальше, пока его не увидели.

Этот эпизод, конечно, чисто шуточный. Но тот факт, что Краглин фактически становится «заменителем» Йонду, может означать, что в будущих фильмах его роль расширят, и он станет полноценным Стражем Галактики. Любопытный факт: роль наёмника воплотил брат режиссёра, Шон Ганн.

Стражи 3000

Не зря Джеймс Ганн в интервью назвал роль Сильвестра Сталлоне «небольшой, но очень значимой». Актёр сыграл Стакара Огарда (Стархоук), наставника капитана Йонду. Во второй сцене он обращается к своим старым друзьям и собирает из них команду для нового дела. Практически все её члены — персонажи старой серии комиксов 1975 года.

В команду входили сам Стакар, Йонду, Мартинекс (пришелец с кристаллизованным лицом), Чарли-27 и дочь Стакара по имени Алета. Скорее всего, снова этих героев мы увидим не раньше третьей части «Стражей».

В комиксах Стакар Огард присоединился к Стражам Галактики, чтобы помочь им отыскать потерянный щит Капитана Америки. Вероятнее всего, в кино команда новых стражей присоединится к Звёздному лорду и его друзьям, чтобы помочь одолеть Таноса или Адама Ворлока (о нём — следующий пункт).

Адам Ворлок

Обозлённая на Стражей жрица Аиша, правительница империи Суверен, показывает новое оружие, с помощью которого намерена поквитаться со Стражами. В сцене она называет его «Адам».

Судя по всему, речь идёт об Адаме Ворлоке. Сперва он дебютировал в комиксах серии «Фантастическая четвёрка», а позже появился в составе Стражей Галактики. Адам — искусственно созданный могущественный волшебник, который владел Камнем души. Неизвестно, получит ли Адам Камень души в Киновселенной, но глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что герой точно не появится в «Войне бесконечности».

Ранее кокон Адама мы могли увидеть в музее Коллекционера в лентах «Тор 2: Царство тьмы» и «Стражи галактики». Уорлок мог сыграть важную роль в сиквеле, но режиссёр отказался от его сюжетной линии. Герой точно появится в третьей части и сыграет важную роль в Киновселенной Marvel.

В серии комиксов The Infinity Gauntlet Ворлок помог супергероям одолеть Таноса. В сражении он заполучил Перчатку бесконечности, из-за чего стал самым могущественным существом в галактике. Артефакт пошатнул его рассудок, из-за чего в душе Ворлока стёрлась граница между добром и злом. Сила Перчатки породила две могущественные сущности, представляющие две стороны Ворлока: злой Магус и добрая Богиня. Вероятно, Ворлок поможет супергероям победить Таноса, но не исключено, что из-за пагубного влияния Перчатки Адам станет следующим главным злодеем.

Грут-подросток

В этой небольшой сцене нам показывают уже подросшего Грута, который начисто игнорирует своего «родителя» — Питера Квилла. Дерево-подросток захламило свою комнаты листвой и всё время играет в видеоигры. Звёздный лорд высказывает всё, что думает о его поведении, на что Грут называет того «занудой».

Возраст Грута показывает, что второй «Стражи» немного отошли от общей хронологии Киновселенной. Их действие разворачивается почти сразу после первой части, ведь Малыш Грут попросту не успел повзрослеть. Возможно, в третьей части или в «Войне бесконечности» мы снова увидим Грута-подростка.

Стэн Ли и Наблюдатели

В фильме Джеймс Ганн подтвердил фанатскую теорию, согласно которой все камео Стена Ли как-то связаны с Наблюдателями — высшей космической расой. Они не вмешиваются в ход событий, но при этом наблюдают за всеми ключевыми событиями в истории.

Сперва Стэн Ли рассказывал им свои байки, а затем Наблюдатели куда-то засобирались. Легендарный автор комиксов пожаловался, что ему никто не хочет помочь добраться до дома. Увы, другая фанатская теория рухнула: сам Стэн Ли вовсе никакой не Наблюдатель.