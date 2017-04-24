Джеймс Ганн: «Малыш Грут — тот ещё засранец»

Три года назад «Стражи галактики» стали приятным сюрпризом: самым необычным и смешным фильмом киновселенной MARVEL и в то же время увлекательной космической фантастикой. Премьера второй части — уже в этом мае, и нам выпал шанс обсудить её с режиссёром и сценаристом первых и вторых «Стражей» — Джеймсом Ганном.

Добрый день, Джеймс, необычайно рад встрече с вами. Я заметил, что «Стражи Галактики. Часть 2» — первый сиквел в вашей карьере…

Я всегда хотел снять сиквел, просто мои фильмы никогда не собирали в прокате столько денег, чтобы мне позволили это сделать (смеётся). Так что я в диком предвкушении, я обожаю этих персонажей и мог бы заниматься ими вечно.

А какие вообще у сиквелов преимущества? Ну, кроме того, что вам не нужно знакомить аудиторию с героями?

Это и есть главное преимущество сиквелов! В первой части для меня самым сложным было именно познакомить публику с целой толпой персонажей в крайне сжатые сроки, а затем еще и рассказать захватывающую историю. В этот раз я мог сразу рассказывать историю, ведь в основном зрители уже знакомы с героями. А если и нет, то быстро втянутся. Поэтому лично мне было интереснее писать именно сценарий сиквела. Я мог полностью сосредоточиться на сюжете, эмоциях, отношениях между героями и не думать о том, как лучше их презентовать.

Когда мы снимали первый фильм, мы понятия не имели, придет ли на него хоть кто-то. Мы боялись, что концепция «Стражей галактики» покажется людям слишком странной, что залы будут пустыми. Но картина всем понравилась! Во всем мире — в Америке, в России, в Азии, везде — люди приняли Стражей с распростертыми объятиями. Нам удалось привлечь внимание аудитории, и теперь все хотят увидеть продолжение. Всем интересно, с чем герои столкнутся на этот раз. И, пока я писал сценарий, ожидания публики подогревали мой энтузиазм.

Да, первые «Стражи галактики» очень хороши. Любопытно, получится ли вам не уронить планку качества. Судя по трейлерам, вам удалось сделать вторую часть даже круче первой. Но как?

Писать сценарий к фильму всегда нелегко. Поэтому не буду говорить, что работать над вторыми «Стражами» было просто. У меня на это ушла уйма времени и сил. Но по сравнению с первой частью мне работалось проще. Мне кажется, на сей раз у нас получилась более правдивая, более естественная история. Думаю, нам удалось найти правильный баланс и дать зрителям всё, что им так понравилось в первом фильме. И в то же время мы припасли много сюрпризов. Мы пошли на риск: предположили, на что вообще способны эти герои, и оттолкнулись от этого. И я крайне доволен результатом.

Чем вторая часть будет отличаться от первой?

Для меня первый фильм был о том, как Стражи становятся семьей, а вторая часть расскажет, как они учатся быть семьей. Влюбиться ничего не стоит, сохранить любовь куда сложнее. Именно об этом и будет фильм. О группе персонажей с кучей личных проблем, которые пытаются остаться вместе. Наши герои никогда в жизни не были с кем-то близки, а теперь эти израненные души пытаются сблизиться с кучей разнообразных персонажей.

И вообще это фильм о семьях. Об отношениях Питера Квилла с отцом, которого он никогда не знал, и с Йонду, который заменил ему отца. О Ракете, который внезапно превратился в опекуна Малыша Грута и должен, по сути, стать для него папой. О двух сестрах, Гаморе и Небуле. Они росли вместе, ненавидели друг друга, сражались друг с другом, а теперь по не зависящим от них обстоятельствам вынуждены действовать сообща.

Малыш Грут просто прекрасен…

О, люди обожают Малыша Грута! Он настолько милый и очаровательный, насколько вообще можно быть милым и очаровательным. Так и хочется защитить его от суровой галактики. Хотя в фильме он тот еще засранец. Впрочем, о чем это я? Все дети засранцы.

Отношения между Грутом и Ракетой изменились. Прежде Грут оберегал и защищал Ракету, а теперь уже Ракета заботится о нём. И защитник из него, честно говоря, так себе — он много кричит, легко раздражается. Но в то же время он находит внутри себя мягкость, которую прежде не замечал. Это потрясающая эволюция персонажа. Ракета во второй части меняется очень сильно, сильнее всех остальных. Знаете, существу, которое, по сути, создано искусственным путем в лаборатории, не так-то просто ощутить себя членом большой семьи.

Во второй части состав Стражей пополнится новым персонажем – загадочной Мантис…

Мантис играет фантастическая актриса Пом Клементьефф. Мы хотели создать абсолютно честного и открытого персонажа. Мантис — волшебное создание, в ней есть что-то невинное и эльфийское. Думаю, она привнесет в Стражей совершенно новую струю. И у нее уникальные способности. Мантис может чувствовать эмоции окружающих и даже изменять их прикосновением. Она отличается от всех персонажей, которых мы раньше видели в «Стражах» и других фильмах MARVEL.

Ой, я долго хохотал над сценой, где Мантис озвучила чувства Питера к Гаморе!

В фильме мы подробнее осветим эту тему. Уже по трейлерам можно понять, что у Питера есть чувства к Гаморе, и не факт, что она отвечает ему взаимностью.

Еще один новый персонаж – отец Питера, которого играет сам Курт Рассел. Насколько я знаю, вы его поклонник?

Для меня это чуть ли не самая крутая вещь, связанная с сиквелом. В детстве я постоянно бегал на заднем дворе, воображая себя то Змеем Плискеном из «Побега из Нью-Йорка», то Рэмбо, а теперь Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне играют в моем фильме. Потрясающе! Это непередаваемые ощущения – каждый день ходить на работу и говорить этим парням, что они должны делать. Во время съёмок я сдружился с Куртом. Он потрясающий мужик, в точности такой, каким ты представляешь Курта Рассела. И мы дали ему воплотить глубокого, интересного и захватывающего персонажа.

Как я понимаю, и в первой, и во второй части саундтрек полностью составлен вами. По какому принципу вы отбирали песни?

Чисто интуитивно. Сперва я составляю список, куда входит примерно двести композиций из семидесятых, которые нравятся мне или подходят по атмосфере. А затем начинаю его сокращать. Иногда я пытаюсь использовать конкретную песню, но в основном просто пишу очередную сцену, думаю, что здесь пригодилась бы та или иная мелодия, и память тут же подсказывает подходящий трек. Но иногда мне приходится прослушать целую кучу песен, чтобы найти ту единственную, которая подойдёт для задуманной сцены. Так что в основном я подбираю музыку еще на стадии сценария, и она органично вплетается в структуру истории.

В вашем портфолио есть как блокбастеры MARVEL, так и несколько низкобюджетных, даже экстравагантных проектов типа «Супер» и «Порно для всей семьи». Над какими вам больше нравится работать?

Разумеется, над крупнобюджетными, там песочница больше. Мне нравится время от времени делать что-то маленькое и независимое, но блокбастеры мне определенно симпатичнее. Они оставляют больший простор для творчества, особенно когда тебя поддерживают такие партнеры, как MARVEL. Они позволяют мне оставаться собой и создавать что-то прикольное и авторское в рамках чужой вселенной. Они дают большой бюджет, который позволяет добиваться лучших результатов, нанимать лучших профессионалов и приглашать лучших актеров. Так что если бы мне в жизни довелось снять всего один фильм, я бы однозначно выбрал блокбастер.

Фотографии предоставлены MARVEL, фотограф Чак Злотник