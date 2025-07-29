Новые «Люди Икс» будут отличаться от прошлых фильмов

Режиссер «Громовержцев» Джейк Шрейер рассказал, что перезапуск «Людей Икс» будет отличаться от предыдущих фильмов про мутантов.
Постановщику очень нравится «интересный и сложный» первоисточник.
Джейк Шрейер
Основная идея «Людей Икс» заключается в сложности. Это невероятно интересные персонажи с многочисленными внутренними конфликтами. Они борются со своей идентичностью и за место в мире. <...> Возможность исследовать все идеи, заложенные в этом богатом первоисточнике, да еще и в соответствующем масштабе — редкая удача. Это очень волнительно.
Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги уточнил, что новые «Люди Икс» будут ориентированы на молодую аудиторию. Это отразится на подборе актеров, тональности и перспективе.
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