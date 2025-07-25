Amazon делает сериал по Wolfenstein

Непосредственно за саму работу отвечает студия Killer Films. Шоураннером выступает Патрик Сомервил («24 часа: Прожить еще один день» и «Станция одиннадцать»), а исполнительным продюсерами Джонатан Нолан и Лиза Джой, приложившие руку к «Фоллауту» и «Миру Дикого Запада». Над шоу также будет работать геймдиректор франшизы из MachineGames — Джерк Густафссон.