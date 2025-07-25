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Amazon делает сериал по Wolfenstein

Дмитрий Кинский
25 июля 19:32
121
1 минута на чтение
Amazon запустила в производство сериал по мотивам еще одной знаменитой серии от студии Bethesda — Wolfenstein.
Непосредственно за саму работу отвечает студия Killer Films. Шоураннером выступает Патрик Сомервил («24 часа: Прожить еще один день» и «Станция одиннадцать»), а исполнительным продюсерами Джонатан Нолан и Лиза Джой, приложившие руку к «Фоллауту» и «Миру Дикого Запада». Над шоу также будет работать геймдиректор франшизы из MachineGames — Джерк Густафссон.
Детали сюжета остаются в секрете, но авторы описывают проект так: «История про убийство нацистов — вечная тема».
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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