Сериал по God of War посвятят Кратосу и Атрею





Шоураннер изначально вовсе не знал об игровой вселенной, но после просмотра нарезки катсцен из ребута 2018 года его глубоко тронула история о сложных отношениях отца и сына.







Несмотря на то, что Мур не считает себя геймером — он больше знаком с классическими аркадными играми вроде Asteroids — сейчас он всё же пробует пройти God of War самостоятельно, чтобы лучше прочувствовать материал.







В производстве адаптации также принимает активное участие геймдиректор игры Кори Барлог. В первый сезон сериала, вероятно, войдёт десять эпизодов. Съемки стартуют не раньше 2026 года, авторы все еще работают над сценарием.

Рональд Д. Мур, известный по «Ради всего человечества», поделился первыми деталями сериальной адаптации God of War. Шоу сосредоточится на скандинавской арке Кратоса и Атрея — на вопросы о прошлом бога войны Мур отвечает уклончиво.