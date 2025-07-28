Сериал по God of War посвятят Кратосу и Атрею

Рональд Д. Мур, известный по «Ради всего человечества», поделился первыми деталями сериальной адаптации God of War. Шоу сосредоточится на скандинавской арке Кратоса и Атрея — на вопросы о прошлом бога войны Мур отвечает уклончиво.
Шоураннер изначально вовсе не знал об игровой вселенной, но после просмотра нарезки катсцен из ребута 2018 года его глубоко тронула история о сложных отношениях отца и сына.
Несмотря на то, что Мур не считает себя геймером — он больше знаком с классическими аркадными играми вроде Asteroids — сейчас он всё же пробует пройти God of War самостоятельно, чтобы лучше прочувствовать материал.
В производстве адаптации также принимает активное участие геймдиректор игры Кори Барлог. В первый сезон сериала, вероятно, войдёт десять эпизодов. Съемки стартуют не раньше 2026 года, авторы все еще работают над сценарием.