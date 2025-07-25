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Первый трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен»

Андрей Квасков
25 июля 12:50
895
1 минута на чтение
Студия Warner Bros. Animation опубликовала первый трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» (Aztec Batman: Clash of Empires).

Мультфильм покажет величайшего в мире детектива в необычном антураже. Юный мальчик-ацтек тренировался в храме бога-летучей мыши Тзинакана, но в бою испанские конкистадоры убили его отца и теперь он желает мести. Двуликий в этой версии — конкистадор, а Джокер — жрец, приносящий людей в жертву.

Премьера «Ацтекского Бэтмена» состоится 19 сентября 2025 года.
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Александр Гагинский

09.01.2025

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про нового Супермена, возвращение Сорвиголовы, подозрительных агентов* и Джокера, приносящего жертвы индейским богам.

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Андрей Квасков
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