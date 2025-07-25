Студия Warner Bros. Animation опубликовала первый трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» (Aztec Batman: Clash of Empires).
Мультфильм покажет величайшего в мире детектива в необычном антураже. Юный мальчик-ацтек тренировался в храме бога-летучей мыши Тзинакана, но в бою испанские конкистадоры убили его отца и теперь он желает мести. Двуликий в этой версии — конкистадор, а Джокер — жрец, приносящий людей в жертву.
Премьера «Ацтекского Бэтмена» состоится 19 сентября 2025 года.