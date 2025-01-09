Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2025 году?

А помните времена, когда в год выходило 10 и больше супергеройских фильмов? Теперь бум кинокомиксов позади. В этом году, чтобы составить полноценную подборку супергероики, нам пришлось объединить фильмы и сериалы. Но всё равно жанр никуда не делся. В Marvel продолжают штамповать блокбастеры и обещают какое-то фантастическое количество сериалов, а DC ждёт очередной перезапуск и перерождение киновселенной. Главная интрига, конечно, в том, какие фильмы выйдут в прокат в нашей стране — пусть хотя бы и в параллельный.

Кстати: что бы там ни писали некоторые сайты, новый «Блэйд» с Махершалой Али не выйдет в 2025-м. Точно. Мы слетали в будущее и проверили. Повезёт (Махершале и Marvel), если этот фильм вообще когда-нибудь снимут. А третья часть «Паучьей вселенной» пока отложена на неопределённый срок.

🎥 Фильмы

Супермен

Superman

Когда? 11 июля 2025-го.

Вселенная? DC, перезапуск.

О чём? О Супермене, он же Кларк Кент, он же Кал-Эл. Он умеет летать, стрелять лазерами из глаз, неуязвим и боится только зелёных кристаллов криптонита. В списке прочих ролей такая толпа персонажей, будто это уже «Лига справедливости». В фильме появятся Супергёрл, Зелёный Фонарь, Метаморфо, Максвелл Лорд, Рик Флэг — старший и даже Девушка-Ястреб!

Кто? Режиссёр Джеймс Ганн, создатель « Стражей Галактики ». В роли Супермена — Дэвид Коренсвет («Пэрл», «Голливуд»), раньше игравший больше в сериалах и инди-кино. Новым Лютором стал Николас Холт (Накс из « Дороги ярости » и Зверь из нового поколения « Людей Икс »), а Лоис Лейн — Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

А теперь тяжёлая артиллерия: Зелёным Фонарём будет Нэйтан Филлион, а ещё в какой-то роли — Алан Тьюдик. Фанату « Светлячка » этого достаточно, чтобы добавить «Супермена» в закладки.

Чего ждём? «Супермен» станет началом киновселенной DC Universe (теперь без слова Extended), созданием которой руководит Джеймс Ганн. DCEU с Заком Снайдером и Беном Аффлеком ушла в прошлое вместе с 2010-ми.

Как и её предшественница, DCU начинается с Супермена — и он задаёт тон всей комнате. Если у Снайдера был серьёзный «Человек из стали» с тусклыми светофильтрами, то Ганн явно планирует более светлый фильм. Режиссёр обещал, что Супермен снова станет вдохновляющим борцом за справедливость. У него даже будет суперсобака Крипто! Но судя по трейлеру, без доли мрачняка не обойдётся и тут: Супермену разбили морду в кровь, а горожане бросают в него банки.

Кстати, его кузина Супергёрл появится не просто так: по плану следующий фильм DCU в 2026 году — её сольник.

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Фантастическая четвёрка: Первые шаги

The Fantastic Four: First Steps

Когда? 25 июля 2025-го.

Вселенная? Marvel.

Арт к фильму

О чём? О семье учёных, получивших суперсилы под влиянием космического излучения. Мистер Фантастика растягивается, как резинка. Его невеста Невидимая Женщина… ну, невидимая (когда захочет) и создаёт силовые поля. Её брат Факел испускает огонь по всему телу и летает. Ну а их невезучий товарищ Существо покрыт каменной кожей и похож на ходячую печеньку.

Чего ждём? Первого действительно хорошего фильма о Четвёрке. Этих героев перезапускают каждое десятилетие, но до сих пор их главная экранизация — два фильма Тима Стори в 2000-е, получившие в среднем оценку «ну, сойдёт». Первую «Четвёрку» сняли в 1994-м на коленке ради сохранения прав и не выпустили в прокат. А версия 2014-го от Джоша Транка обернулась провалом, который ругал даже сам режиссёр.

В общем, тот случай, когда перезапуск полностью оправдан: чтобы оказаться лучшим, фильму достаточно быть просто нормальным. Он введёт Четвёрку в киновселенную Marvel, и герои уже заранее заявлены на будущие фильмы про Мстителей.

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Капитан Америка: Дивный новый мир

Captain America: Brave New World

Когда? 14 февраля 2025-го.

Вселенная? Marvel.

О чём? О Сэме Уилсоне, он же Сокол, которого Капитан Америка назвал своим преемником. Но государство не спешило признавать его новым Капитаном, особенно после того, как Уилсон дрался против Мстителей в компании опасного антигероя Зимнего Солдата. Суперсил у Сокола нет, так что ему предстоит доказать самому президенту, что он достоин зваться Капитаном Америкой.

Кто? Режиссёр Джулиус Она, нигериец, снявший « Парадокс Кловерфилда ». В роли Уилсона всё тот же Энтони Маки, Дэнни Рамирес играет нового Сокола, занявшего место Уилсона, а Харрисон Форд — президента США Таддеуса Росса, который, когда злится, превращается в Красного Халка. А вот Себастьян Стэн в роли Баки тут не появится.

Чего ждём? Что никто не назовёт фильм «Первый мститель». Раньше российские прокатчики избегали плохого слова «Америка» и называли фильмы о Капитане по подзаголовку первой части. Но теперь официального проката Marvel нет, а главный герой поменялся, b это теряет смысл. Первым мстителем был Стив Роджерс, но никак не Уилсон.

Фильм выглядит продолжением сериала « Сокол и Зимний Солдат », но без Зимнего Солдата (куда он делся — читайте следующий пункт). Вместо него заявлен похожий персонаж — Исайя Брэдли, ветеран, превращённый в зомбированного суперсолдата (он тоже появлялся в сериале). Как и сериал, и часть фильмов про Кэпа, этот явно поднимет тему недоверия американцев своему правительству. Как-никак тут Красный Халк стал президентом!

По фанатской теории, фильм подведёт MCU к экранизации комиксной арки «Мировая война Халка». На это указывает и появление в нём нескольких персонажей из фильма «Невероятный Халк». У Marvel Studios ограничены права на фильмы про Халка, но ничто не мешает воплотить связанный с ним сюжет в фильмах о других героях.

«Дивный новый мир» — самый проблемный фильм Marvel в 2025-м. Попытка заменить популярного героя новым — всегда большой риск. По слухам, тестовые показы были неудачны, и фильм отправили на пересъёмки уже несколько раз.

Громовержцы*

Thunderbolts*

Когда? 2 мая 2025-го.

Вселенная? Marvel.

О чём? Власти США собрали команду бывших киллеров, преступников и дезертиров с суперсилами и без. Они смогут искупить вину, если выполнят опасное задание. В отряд входят Елена Белова, Красный Страж и Таскмастер из « Чёрной Вдовы », Зимний Солдат из трилогии «Первый мститель», Призрак из второго «Человека-муравья » и Агент США — эту кличку носит неудавшийся преемник Капитана Америки из сериала про Сокола.

Кто? Инди-режиссёр Джейк Шрейер, у него вы могли видеть душевную фантастику «Робот и Фрэнк» и сериал «Грызня». Все актёры знакомы по фильмам Marvel: Белова — Флоренс Пью, Баки — Себастьян Стэн, Страж — Дэвид Харбор, и так далее.

Чего ждём? Как вы уже поняли, в Marvel сделали свой « Отряд самоубийц », взяв ту же идею «антигерои вынуждены работать на циничную спецслужбу». Сперва в комиксах (про Громовержцев пишут ещё с 1997 года, но Отряд самоубийц и тут старше), а теперь и в кино. Надо признать, состав команды у Marvel выглядит убедительнее: никто не сумасшедший, не монстр и не отъявленный злодей. И все они сверхлюди или суперагенты, а не просто красотка с битой и хмырь с бумерангами. Однако эта «нормальность» рискует превратить фильм в обычный шпионский боевик.

Если что, Громовержцы не признаны экстремистами* или иностранными агентами*, хотя многие из них того заслуживают. Звёздочка — часть официального названия, и пока никто не знает, для чего она. Может, задание, которое дали персонажам, связано с каким-то популярным героем, и фильм фактически окажется про него. А может, это просто шутка, чтобы нас поинтриговать.

📺 Сериалы

Сорвиголова: Рождённый заново

Daredevil: Born Again

Когда и где? 4 марта 2025-го на Disney+.

Вселенная? Marvel.

О чём? О Сорвиголове, он же Мэтт Мёрдок. Днём он слепой адвокат, лихо выигрывающий дела, а ночью — супергерой без особых суперспособностей, поколачивающий бандитов на улицах Нью-Йорка. И это не нравится мафиози Кингпину, который нацелился на пост мэра.

Кто? Шоураннеры сериала, выходившего на Netflix в 2010-е, не вернулись: вместо Дрю Годдарда и Стивена Денайта «Рождённым заживо» командуют менее известные Дарио Скардапейн (продюсер « Карателя » из той же серии), Мэтт Корман и Крис Орд (оба работали над сериалами «Изоляция» и «Враг внутри»). Зато Чарли Кокс по-прежнему играет Сорвиголову, а противостоит ему снова Кингпин в исполнении Винсента Д’Онофрио. Вернётся и Джон Бернтал в роли Карателя.

Чего ждём? Да, это не учебная тревога — возвращается тот самый Сорвиголова с Netflix! В Marvel обещают, что три сезона старого сериала останутся каноном. Но всё равно от «Рождённого заново» мы советуем ждать не четвёртый сезон классики, а её мягкий перезапуск, который возвращается к конфликту из первого сезона.

Сериал теперь будет теснее переплетён с киновселенной Marvel, и в нём могут появиться в камео её персонажи. Правда, пока заявлен только папа Мисс Марвел.

Читайте также Телевселенная «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix Илья Глазков 26.07.2019 48649 Netflix закрыл свои мрачные и реалистичные сериалы про супергероев. Что же сгубило эту интересную телевселенную? Устраиваем поминки по Сорвиголове, Джессике Джонс, Люку Кейджу, Железному кулаку и Карателю.

Железное сердце

Ironheart

Когда и где? 24 июня 2025-го на Disney+.

Вселенная? Marvel.

О чём? О Рири Вильямс, юной темнокожей изобретательнице, которая хочет быть похожей на Тони Старка. Она тоже строит у себя в гараже летающий боевой костюм. Но Рири не миллионерша и, чтобы добыть для своего изобретения ресурсы, связалась с вором Паркером Роббинсом. Знатоки комиксов знают, что это будущий суперзлодей по кличке Капюшон, у которого также появится суперкостюм, но магический.

Кто? Сценарий тоже пишет темнокожая женщина — Чинака Ходж, поэтесса, рэпер и сценаристка, работавшая над сериалами « Сквозь снег » и «Клуб полуночников». В роли Рири — Доминик Торн, которая играла эту героиню в камео в фильме « Ваканда навсегда », а ещё снялась в драме «Иуда и чёрный мессия». Кстати, в отличие от комиксов, где Рири гениальный подросток, Торн уже 27 лет, что, пожалуй, добавляет реализма.

Чего ждём? Героиня мини-сериала, конечно, не сможет заменить Тони Старка. Но если создатели не будут проталкивать её на место популярнейшего героя Marvel, а просто расскажут интересную историю о его влипшей в неприятности фанатке, у Рири есть шансы завоевать зрителей. Они ведь, скорее всего, тоже фанаты Железного Человека.

Чудо-человек

Wonder Man

Когда и где? В декабре 2025 на Disney +.

Вселенная ? Marvel.

О чём? О Саймоне Вильямсе, актёре и каскадёре, который готовится играть в кино супергероя Чудо-человека… и при этом и вправду обладает суперсилами. Геройствовать по-настоящему Саймон не хочет — но жизнь иногда заставляет.

Кто? Продюсеры Дестин Дэниэл Креттон (режиссёр « Шан-Чи ») и Эндрю Гест (создатель ситкома «Пригород»). Саймона играет Яхья Абдул-Матин II, знакомый нам как Манта из « Аквамена » и новый Морфеус из «Матрицы 4». Но главный сюрприз — Бен Кингсли, который появится в роли Тревора Слэттери, того самого подставного Мандарина из «Железного человека 3»! Этого персонажа мы не видели со времён «Шан-Чи».

Чего ждём? Мини-сериал, рассчитанный на один сезон и наверняка полный метаразмышлений на тему «масскульт в мире, где супергерои реальны». Креттон обещает сатиру на Голливуд, так что «Чудо-человека», вероятно, надо будет сравнивать не с другими сериалами Marvel, а с « Франшизой ». Впрочем, трейлер всё равно подаёт сериал не как сатиру, а как очередной блокбастер про супергероя.

Миротворец, 2-й сезон

Peacemaker

Когда и где? Август 2025-го, HBO Max.

Вселенная? DC.

Кадр из 1 сезона

О чём? О Кристофере Смите, или Миротворце, — циничном антигерое на службе тайной организации, охотно выполняющем даже грязные задания. Ради мира во всём мире он готов замочить кого угодно. Впрочем, в финале первого сезона Крис всё же дал слабину и пощадил противника, в котором увидел родственную душу.

Кто? Руководит сериалом лично Джеймс Ганн, режиссёр «Стражей Галактики», а ныне главный продюсер киновселенной DC. Джон Сина по-прежнему играет Миротворца, вернутся также Даниэль Брукс в роли Леоты Адебайо и Фредди Строма в роли Линчевателя.

Чего ждём? Чёрного юмора и цинизма, как в первом сезоне. На сюжет продолжения пока нет даже намёков, но в планах у Ганна ещё и сериал про Аманду Уоллер, начальницу Миротворца. Так что сезон наверняка отчасти будет подводкой к этому спин-оффу. И уж точно создатели обыграют хотя бы на уровне шуток, что персонаж из старого канона DCEU теперь стал частью канона нового.

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💢 Мультфильмы и мультсериалы

Ваш дружелюбный сосед Человек-паук

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Когда и где? 29 января 2025-го на Disney+.

Вселенная? Альтернативная Marvel.

О чём? О Питере Паркере, он же Человек-паук. Это уже привычная нам история становления героя, только в этой версии его наставником становится не Тони Старк, а другой техномагнат: будущий суперзлодей Норман Осборн.

Кто? Как ни странно, Marvel Studios Animation, а не Sony. Командует процессом продюсер Джефф Траммелл, известный как сценарист довольно милых фэнтези-мультсериалов «Дом совы» и «Амфибия». Озвучивает Паучка малоизвестный Хадсон Темз (он уже озвучивал Спайди в «Что, если...?»), зато нам обещают камео Чарли Кокса в роли Сорвиголовы.

Чего ждём? Подростковый мультсериал с характерной «комиксной» графикой (жирные линии, яркие цвета) о приключениях школьника. В каком-то смысле он должен стать для современных подростков тем, чем был для их родителей знаменитый мультсериал 1994 года, — если, конечно, выдержит конкуренцию, которая в наши дни намного мощней.

Глаза Ваканды

Eyes of Wakanda

Когда и где? 6 августа 2025 на Disney+.

Вселенная? Marvel.

О чём? О Хатут Заразэ (не «заразе»!) — ордене воителей из африканской страны Ваканды, которые устраивают вылазки по всему миру, чтобы вернуть на родину похищенные артефакты из суперметалла вибраниум.

Кто? Тодд Харрис, о котором вы вряд ли слышали: он был лишь художником, работавшим над фильмом « Чёрная пантера », и впервые руководит проектом как продюсер. Присматривать за новичком будет режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер: производством занимается его личная студия Proximity Media.

Чего ждём? Мини-мультсериал, не основанный на конкретных комиксах. Про «Глаза Ваканды» пока известно меньше всего из новинок Marvel. Показали только пару кадров с персонажами, нарисованными в модном псевдодвухмерном стиле (а-ля « Аркейн »). Можно ожидать, что сериал окажется красивым и не особо связанным с киновселенной.

Зомби Marvel

Marvel Zombies

Когда и где? 3 октября 2025 на Disney+.

Вселенная ? Альтернативная Marvel.

Кадр из сериала «Что, если...»

О чём? О зомби! В мире Marvel наступил зомби-апокалипсис, и многие из прежних супергероев хотят скушать мозги-и-и своих бывших коллег.

Кто? Продюсер Зеб Уэллс, один из создателей «Суперособняка», и режиссёр Брайан Эндрюс, снявший серию про зомби для антологии «Что, если...». На озвучке появятся актёры киновселенной, хотя в основном и не первого плана: Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Флоренс Пью (Елена Белова), Симу Лю (Шан-Чи) и Дэвид Харбор (Красный Страж).

Чего ждём? Мини-мультсериал развивает сюжет эпизода из антологии «Что, если...», который, в свою очередь, был экранизацией комиксов про зомби Marvel, но очень короткой. В виде мини-сериала создатели смогут рассказать историю подробнее. Ждём ультранасилия и чёрного юмора — «Зомби Marvel» будут первым сериалом по этой вселенной с возрастным рейтингом TV-MA (аналог нашего 18+).

Читайте также «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное Илья Глазков 18.10.2021 15126 Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.

Бэтмен-ацтек: Столкновение империй

Batman Azteca: Choque de Imperios

Когда и где? В 2025-м на HBO Max.

Вселенная? Альтернативная DC.

О чём? Что, если бы Бэтмен жил в Мексике времён ацтеков? Он был бы воином, отца которого убил великий завоеватель Кортес (он же Двуликий). А Джокер стал бы жрецом, который любит человеческие жертвоприношения.

Чего ждём? Фантазию на тему «Что, если…». Про Бэтмена таких выпускают особенно много — был уже и «Бэтмен-ниндзя», и « Готэм при газовом свете », и «Карающий рок над Готэмом». От них «Бэтмен-ацтек» отличается тем, что совсем уж далёк от классического мира и героя. Есть только внешнее сходство персонажей с прототипами, в остальном вырисовывается самостоятельная история. Мультфильм делают на испанском языке, но, конечно, будет и английская версия.

Бэт-семейство

Bat-Family

Когда и где? Когда-то в 2025-м на Amazon Prime Video.

Вселенная? Альтернативная DC.

кадр из мультфильма «Весёлый маленький Бэтмен»

О чём? О неполной семье Бэтмена, состоящей из него самого, его маленького сына Дэмиена и… дворецкого Альфреда, потому что мама в ней не задержалась. Бэтмен учит Дэмиена бороться с суперзлодеями, а в их супергеройской команде грядёт пополнение.

Кто? Шоураннером будет Майк Рот, снявший мультфильм «Весёлый маленький Бэтмен», а также участвовавший в работе над сериалами «Бесконечный поезд» и «Обыкновенное шоу».

Чего ждём? Посмотрите «Весёлого маленького Бэтмена»: во-первых, он очень милый и смешной, а во-вторых, это, по сути, пилотный эпизод будущего сериала. Грубоватая рисованная анимация в духе Adult Swim, ненавязчивый юмор и галерея героев и злодеев Готэма прилагается.

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