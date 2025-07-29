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«Это дерьмо» — актер озвучки Астариона об ИИ

Дмитрий Кинский
29 июля 18:30
128
1 минута на чтение
Нил Ньюбон, подаривший голос Астариону в Baldur's Gate 3, раскритиковал использование ИИ в озвучке игр.
По его словам, многие разработчики сами не хотят прибегать к нейросетям, потому что они плохо работают.
Это дерьмо. Нужно приложить много усилий, чтобы хотя бы отдаленно близкий к приличному результат.
По словам актера, чаще всего сгенерированный голос заметен. Кроме того, прелесть работы с настоящими людьми заключается в случайностях.
Это синтетика, это не реально. У <ИИ> не будет счастливых случайностей, которые бывают в фильмах, сериалах и играх. Их никто не ожидает, они просто происходят. Это магия.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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