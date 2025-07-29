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По «Аватару» могут снять анимационные проекты

Андрей Квасков
29 июля 19:20
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Джеймс Кэмерон в новом интервью заявил, что хочет расширить вселенную «Аватара» анимационными проектами. Режиссер обсуждал с Disney создание антологии о неожиданных историях с Пандоры. Кэмерон провел параллель между новым проектом и сборником «Аниматрица», указав, что анимационный сериал даст возможность глубже раскрыть вселенную «Аватара».
Кто был первым, кто ступил на Пандору? Как проходила начальная экспедиция? Можно исследовать самые разные уголки этого мира… Пока мы все еще собираем истории и всё такое, требуется найти режиссеров-аниматоров, которые захотят этим заняться.
Премьера «Аватара: Огонь и пепел» ожидается 19 декабря 2025 года.

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Андрей Квасков
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