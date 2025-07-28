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«Фантастическая четверка» стартовала в прокате чуть лучше «Супермена»

Дмитрий Кинский
28 июля 14:51
251
1 минута на чтение
«Фантастическая четверка: Первые шаги» в первые выходные заработала 218 миллионов долларов по всему миру.
Из них 118 миллионов приходятся на США, а оставшиеся 100 миллионов — на другие страны.
Для сравнения, «Супермен» Джеймса Ганна в первый уикэнд заработал 217 миллионов долларов.
При этом аналитики изначально предрекали, что в домашнем прокате супергеройский блокбастер стартует со 100 миллионов долларов.
Фильм занял четвертую строчку в числе самых успешных премьер 2025 года в США, уступая лишь экранизации Minecraft, «Лило и Стич» и «Супермену».
Напомним, картину тепло встретили критики, назвав ее лучшей адаптацией истории про Фантастическую четверку.

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Премьера в России ожидается 2 августа.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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