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«Лучшая адаптация этой истории» — первые оценки новой «Фантастической четверки»

Андрей Квасков
23 июля 12:52
461
1 минута на чтение
В сети появились первые обзоры «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 86%, а средняя оценка на Metacritic — 64 баллов из 100.

Большинство критиков сошлись во мнении, что новинку можно смело назвать лучшей адаптацией «Фантастической четверки». Особенной похвалы удостоился визуальный стиль ретро, дух авантюризма и отличную актерскую игру центральных звезд.

Однако несмотря на талант каста, картина не дает полностью раскрыться персонажам из-за сценария. Журналисты также отметили, что новинка не предлагает ничего принципиально нового для жанра — это скорее безопасный ребут.
Screen Rant
Это возвращение к истокам киновселенной Marvel — добротный фильм о супергероях, искренний, но без излишней показной роскоши.
FILMINK
Крепкий, оптимистичный, веселый, жизнерадостный и увлекательный новый супергеройский фильм, который наконец-то стал достойной одой своим комиксовым истокам.
The Curb
Перед нами приятный супергеройский фильм с рейтингом PG-13, и хотя он не может похвастаться выдающимся сюжетом, это, безусловно, шаг в правильном направлении для исторически проклятой Ф4 в кинематографе.
FandomWire
Хотя лента получилась немного безопасной, она, возможно, как раз то, что нужно Фантастической четверке, учитывая скандальную историю команды в кино.
The Movie Blog
Смелое, эмоциональное и визуально выразительное дополнение к MCU.
Мировая премьера фильма состоится 25 июля 2025 года, а в российских кинотеатрах новинка должна появиться 2 августа.

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Андрей Квасков
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