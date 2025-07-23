«Лучшая адаптация этой истории» — первые оценки новой «Фантастической четверки»





Большинство критиков сошлись во мнении, что новинку можно смело назвать лучшей адаптацией «Фантастической четверки». Особенной похвалы удостоился визуальный стиль ретро, дух авантюризма и отличную актерскую игру центральных звезд.





Однако несмотря на талант каста, картина не дает полностью раскрыться персонажам из-за сценария. Журналисты также отметили, что новинка не предлагает ничего принципиально нового для жанра — это скорее безопасный ребут.

В сети появились первые обзоры «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 86%, а средняя оценка на Metacritic — 64 баллов из 100.