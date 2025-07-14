«Супермен» отлично стартовал в прокате. В Warner Bros. уже довольны!

«Супермен» Джеймса Ганна в первые выходные собрал в мировом прокате солидные 217 миллионов долларов.
Из них 122 миллиона долларов приходятся на домашний прокат. В США картина уступила только «Лило и Стичу» и экранизации Minecraft, которые дебютировали со 146 и 162 миллионов соответственно.
Бюджет кинокомикса составил 225 миллионов долларов. Как сообщает Variety, на маркетинговую кампанию у Warner Bros. Discovery ушло около 100 миллионов.
В корпорации остались довольны первыми результатами супергеройского блокбастера. Глава компании Дэвид Заслав похвалил творческих руководителей DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана за переосмысление киновселенной.
Дэвид Заслав
Руководителей Warner Bros. Discovery
«Супермен» — лишь первый шаг. В следующем году выйдут «Супергерл» и «Глиноликий», а также сериал «Фонари» на HBO Max. Все это часть смелого десятилетнего плана. Видение DC четкое, импульс чувствуется. Я в предвкушении от того, что нас ждет впереди.
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