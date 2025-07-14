КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Супермен»: как Джеймс Ганн переоткрывает культового супергероя
«Привидение»: как появился самый романтичный фильм о смерти
«Бессмертная гвардия 2»: скучные разборки вечных людей
«Мир юрского периода: Возрождение»: сказка про джунгли с динозаврами

Классика

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»
Новости

«Супермен» отлично стартовал в прокате. В Warner Bros. уже довольны!

Дмитрий Кинский
14 июля 15:37
2
1 минута на чтение
«Супермен» Джеймса Ганна в первые выходные собрал в мировом прокате солидные 217 миллионов долларов.
Из них 122 миллиона долларов приходятся на домашний прокат. В США картина уступила только «Лило и Стичу» и экранизации Minecraft, которые дебютировали со 146 и 162 миллионов соответственно.
Бюджет кинокомикса составил 225 миллионов долларов. Как сообщает Variety, на маркетинговую кампанию у Warner Bros. Discovery ушло около 100 миллионов.
В корпорации остались довольны первыми результатами супергеройского блокбастера. Глава компании Дэвид Заслав похвалил творческих руководителей DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана за переосмысление киновселенной.
Дэвид Заслав
Руководителей Warner Bros. Discovery
«Супермен» — лишь первый шаг. В следующем году выйдут «Супергерл» и «Глиноликий», а также сериал «Фонари» на HBO Max. Все это часть смелого десятилетнего плана. Видение DC четкое, импульс чувствуется. Я в предвкушении от того, что нас ждет впереди.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 260 (июль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Все было на уровне концептов» — Райан Джонсон про отмененную трилогию по «Звездным войнам»

Новости

В финале «Ведьмака» появится Шани

Новости

Vita Nostra Марины и Сергея Дяченко получит экранизацию!

Новости

Первые детали и трейлер мобильной Resident Evil: Survival Unit
Запуск ожидается в 2025 году.

Новости

Отмененный сериал про Робина, новая «Лига справедливости» и не только — инсайды от TWSJ

Новости

HBO Max одобрил спин-офф «Теории большого взрыва» про Стюарта и разрушенную мультивселенную

Новости

Первый трейлер боевика «Рыжая Соня»
Российская премьера состоится 31 июля.

Новости

Зрители в восторге от «Супермена» Джеймса Ганна

Новости

«Поднятие уровня в одиночку» получит сериальную адаптацию
Пока без даты выхода.

Новости

«Супермену» прогнозируют старт в 200 млн долларов
Премьера ожидается 11 июля.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты