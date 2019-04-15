14 апреля на Star Wars Celebration прошла панель, посвящённая седьмому сезону мультсериала «Война клонов». На ней гостям панели и интернет-зрителям показали второй трейлер (первый опубликовали ещё в прошлом году).

Всего в сезоне выйдет 12 эпизодов. Последняя арка будет посвящена осаде Мандалора (которая упоминается в начале романа «Асока»). А в первых сериях мы вновь увидим клонов из «Бракованного отряда». В сезон войдут как ранее показанные черновые эпизоды, так и совершенно новые.

Дата премьеры пока не называется, известно, что мультсериал выйдет на сервисе Disney+.

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