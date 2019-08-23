Variety сообщает, что студия Disney отменила сериал «Книга чар» (Book of Enchantment) — проект про классических злодеев по подросковым книгам Серены Валентино. Шоу закрыли ещё до начала производства. Причиной отмены стал слишком мрачный тон сюжета.

Проектом занимался автор сериала «Однажды в сказке» Стив Перлман и Майкл Ситцман («Реанимация»). Официально производство сериала не было запланирована, но съёмки должны были стартовать во втором квартале 2020 года в Дублине (Ирландия). Релиз шоу должен был состояться на стриминговом сервисе Disney+.

По данным источников, к разработке шоу подключили продюсера Джейсона Рида. Его задачей было сделать сценарий более лёгким, но финальный результат не устроил других продюсеров.

Серия книг «Злодеи» Серены Валентино рассказывает истории классических антагонистов мультфильмов Disney, таких как Малефисента, Чудовище, Злая королева и Урсула.