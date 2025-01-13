Крауд-кампания «Мира фантастики» продолжается! Осталась последняя сверхцель

Друзья, мы решили продлить краудфандинговую кампанию по подписке на журнал «Мир фантастики» в 2025 году — до 2 февраля.

В рамках основного этапа кампании мы с вами не только выполнили основную цель, но и закрыли шесть сверхцелей, среди которых цифровой альманах лучших статей, набор карточек с обложками журнала, акриловый стенд, постеры, фигурка гнома и комикс «Запретные миры»! Благодаря 1482 участникам нам удалось собрать 13 838 323 рубля.

Осталась финальная сверхцель — крутой сборник арт-новелл «Максима»! До нее нужно добрать чуть больше 2 миллионов рублей.

А мы напомним, что в 2025 году вас ждут аж 13 обычных номеров и 3 спецвыпуска: про аниме, настольные ролевки и варгеймы.

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