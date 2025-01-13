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Крауд-кампания «Мира фантастики» продолжается! Осталась последняя сверхцель

Дмитрий Кинский
13 января 18:26
45
1 минута на чтение
Друзья, мы решили продлить краудфандинговую кампанию по подписке на журнал «Мир фантастики» в 2025 году — до 2 февраля.
В рамках основного этапа кампании мы с вами не только выполнили основную цель, но и закрыли шесть сверхцелей, среди которых цифровой альманах лучших статей, набор карточек с обложками журнала, акриловый стенд, постеры, фигурка гнома и комикс «Запретные миры»! Благодаря 1482 участникам нам удалось собрать 13 838 323 рубля.
Осталась финальная сверхцель — крутой сборник арт-новелл «Максима»! До нее нужно добрать чуть больше 2 миллионов рублей.
А мы напомним, что в 2025 году вас ждут аж 13 обычных номеров и 3 спецвыпуска: про аниме, настольные ролевки и варгеймы.
Разные варианты подписки на «Мир фантастики» в 2025 году можно оформить на сайте CrowdRepublic.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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