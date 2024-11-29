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Легкое приключение про детей — первые обзоры сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Андрей Квасков
3 декабря 12:52
728
1 минута на чтение
В сети стали появляться оценки нового сериала по «Звездным войнам» под названием «Опорная команда».

Исходя из обзоров первых трех эпизодов, шоу получилось как минимум забавным и открывает вселенную с новой стороны. На момент написания материала средний рейтинг свежести сериала на Rotten Tomatoes составил 94% от критиков и 90% от зрителей.
По мнению журналистов, в «Опорной команде» пока не прослеживается какая-то глубокая история — судя по первым эпизодам, зрителей ждет скорее легкое приключение в духе «Балбесов» 1985 года.
MovieWeb
Шоу попадает в яблочко, используя знакомые приемы. В нем много позаимствовано из детской классики 80-х для создания задиристого приключения с пиратской тематикой. Зрители почувствуют знакомую атмосферу Спилберга и Земекиса.
Geeks of Color
Шоу с головой погружает в более глупую сторону «Звездных войн», которую часто игнорируют и порицают.
Collider
Возможно, он не такой глубокий, как «Андор», и не такой смелый, как «Аколит», но «Опорная команда» уверенно движется к тому, чтобы стать неотъемлемой частью «Звездных войн».
USA Today
Сериал незатейлив и прямолинеен. Это иногда идет на пользу сюжету, а порой мешает. Его звезды — дети, и его основная аудитория, вероятно, будет такой же.
Сейчас вышло два эпизода «Опорной команды». За проект отвечает Джон Уоттс (трилогия «Человека-Паука»), а одну из главных ролей исполняет Джуд Лоу.

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Андрей Квасков
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