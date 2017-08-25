После «Голодных игр» и «Могучих рейнджеров» Lionsgate взялась за научную фантастику. На этот раз студия планирует экранизировать дебютный роман Тала М. Клейна The Punch Escrow. А помогут ей в этом продюсеры Дэвид Хоберман и Тодд Либерман. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие романа происходит в 2147 году. Люди научились контролировать старение, а генетически выведенные комары, питающиеся вредными выхлопами, решили проблему загрязнения воздуха. Телепортация стала идеальным способом перемещения, а контролирует это дело International Transport — самая могущественная корпорация в мире.

По сюжету главный герой Джоэл Бирам работает с ИИ и пытается спасти свой брак. Он обычный парень XXII века с типичными проблемами. Вернее, был таким, пока у него не появился дубль — результат неудачной телепортации. Теперь Джоэл должен перехитрить International Transport, не попасться в руки кровожадной секты и спасти любимую женщину.

Тал создал необыкновенно яркий мир, который заставляет нас задуматься о своих отношениях с технологиями. Продюсер Тодд Либерман

Режиссёром картины выступит Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье»)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться