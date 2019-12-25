Агрегатор оценок Metacritic опубликовал список худших фильмов года — рейтинг основан на средних оценках прессы. В расчёт брались фильмы, вышедшие в США с 1 января по 31 декабря 2019-го. Средняя оценка должна быть сформирована хотя бы семью обзорами. Все рейтинги учтены на 22 декабря.

В списке буквально пара фантастических фильмов — в том числе, НФ-триллер «Репродукция» с Киану Ривзом.

15. Драма на основе реальной истории «Большая гонка на Аляске» от дебютанта Брайана Прэсли — 29 баллов.

14. Экранизация романа «Зеровилль» от Джеймса Франко — 28 баллов.

13. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» от Ксавье Долана с Китом Харрингтоном — 28 баллов.

12. Драма «Письма Аспрена» по одноимённому роману, дебют французского сценариста и актёра Жюльена Ландэ — 28 баллов.

11. Комедия Мэнди Флэтчера «Патрик» о не очень смешном мопсе, который мешает жить главной героине, — 28 баллов.

10. Военная историческая драма «Королева-воин Джханси» о национальной героине Индии Лакшми Баи от режиссёра Свати Бисе — 27 баллов.

9. «Рэмбо: Последняя кровь», ещё одна часть когда-то культового боевика со Сталлоне — 26 баллов.

8. Мультфильм «Playmobil фильм: Через вселенные» по мотивам серии игрушек, попытка конкурировать с экранизациями LEGO — 25 баллов.

7. Боевик Фридерика Петижана «Наследие: Застывшая кровь» с Жаном Рено в главной роли— 25 баллов.

6. Комедия Энди Фикмена «Игры с огнём» с Джоном Синой и актёрами-комиками — 19 баллов.

5. НФ-триллер «Репродукция» Джеффри Начманоффа с Киану Ривзом в роли учёного-биолога — 19 баллов.

4. Боевик Netflix «Полярный» с Мадсом Миккельсеном от постановщика Йонаса Окерлунда — 19 баллов.

3. Психологический триллер «Фанат» с Джоном Траволтой от Фреда Дирста — 17 баллов.

2. Драма «Незапланированная» от религиозной организации Pure Flix, направленная на борьбу с абортами — 10 баллов.

1. Триллер «Призраки Шэрон Тейт», обыгрывающий трагическую смерть актрисы — 8 баллов.

«Почётное» упоминание в антитопе также получил мюзикл «Кошки» — из-за эффекта «зловещей долины» и невнятного сюжета.