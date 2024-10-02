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Морские чудища и остроумные диалоги в трейлере сериала «Наутилус»
Дмитрий Кинский
11 октября 14:59
324
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал трейлер приключенческого сериала «Наутилус», приквела романа «Двадцать тысяч лье под водой».
В центре сюжета будет Немо в исполнении Шазада Латифа («Звездный путь: Дискавери»), который захватил подводный корабль «Наутилус».
Изначально проект делали для Disney+, но после отмены в 2023 году его подхватили AMC и Amazon Prime Video. Первый будет транслировать его в США, а второй — в Британии.
Премьера состоится 25 октября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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