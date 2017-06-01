Грустная новость для всех гиков из Москвы и Московской области. В этом году фестиваль фантастики «РОСКОН» не состоится. Об этом сообщили сами организаторы в группе мероприятия.
Дорогие друзья! Наши преданные поклонники и прекрасные партнёры!
Вынуждены с большим сожалением и грустью сообщить вам, что Роскон в этом году не состоится. Очень хотелось бы написать, что по независящим от нас причинам, и что мы вернёмся в следующем году, и ещё много всего подобного. Но писать этого мы не будем. Вопреки мнению многих гостей фестиваля, которые заявляли в комментариях, что организаторы «зашибают кучу бабла» (цитата), мероприятие это всегда было затратным. Сумма расходов, остававшаяся после вычета доходов, содержала не один и даже не два ноля. В этом году выделить данные средства возможности нет. Мы счастливы, что три года мы делали этот праздник и радовали вас. Давайте не будем грустить, ведь у нас остаются наши любимые авторы и их прекрасные книги. И все-таки, трудно удержаться и не написать: до новых встреч!
С надеждой на понимание и на лучшее, оргкомитет Роскон.
Для многих любителей фантастики это действительно грустная новость. В прошлом году посетители могли пообщаться с приглашёнными писателями: Ником Перумовым, Майклом Суэнвиком и Салли Грин.
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