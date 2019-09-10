Студия «Интаглиф» запустила на CrowdRepublic проект по сбору средств на издание своей следующей настольной игры — «Артефактума». Авторы описывают его как стратегическую карточную настолку в мистическом мире Сигиллума, где участники управляют могущественными существами и снаряжают их волшебными артефактами.

«Артефактум» — это «автобатлер», который основан на механике автоматических сражений существ друг с другом. Задача участников — верно расставить своих существ, скомбинировать их фракции и дать подходящее снаряжение. Игроки сперва формируют свою армию, затем расставляют её на поле боя (пять линий по 2 ряда, свой ряд и ряд противника), после чего проверяют доступность артефактов, а затем начинается автосражение — карты «автоматически» применяют атаки (воины ближнего боя атакуют ближайшую цель, а стрелки — самую дальную) и особые способности, и когда на поле остаются воины только одной из сторон, то ей засчитывается победа в раунде. Так начинается следующий раунд.

Базовая коробка предназначена для игры вдвоём, но если коробок будет две, то можно сыграть вчетвёром — по особым правилам.

За «Артефактум» авторы просят 590 рублей (при РРЦ — 790 рублей), доставить её обещают к ноябрю. Кроме того, в рамках проекта можно приобрести другие три игры авторов во вселенной (в том числе и комплектом). Цена указана без учёта доставки, она оплачивается отдельным лотом.

Всего создатели игры планируют собрать 100 тысяч рублей, на момент публикации записи участники проекта пожертвовали четверть суммы. Сбор будет идти ещё 26 дней. В качестве первой сверхцели (200 тысяч рублей) авторы установили сценарий для соло-прохождения.