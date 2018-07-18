Amazon выпустит фантастический сериал Tales From the Loop, основанный на работах шведского художника Саймона Сталенхага — он известен своими футуристическими городскими пейзажами. Сериал из восьми эпизодов расскажет о городе, расположенном по соседству с машиной, которая предназначена для изучения тайн вселенной и делает невозможное возможным.

Над Tales From the Loop будут совместно работать Fox 21 Television Studios и Amazon Studios. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступит Натаниэль Халперн («Убийство», «Легион»). Режиссёром пилотного эпизода назначен Марк Романек («Не отпускай меня», «Шёпот»), который также стал одним из исполнительных продюсеров.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Владимир Макаров
Владимир Макаров
Показать комментарии