Amazon выпустит фантастический сериал Tales From the Loop, основанный на работах шведского художника Саймона Сталенхага — он известен своими футуристическими городскими пейзажами. Сериал из восьми эпизодов расскажет о городе, расположенном по соседству с машиной, которая предназначена для изучения тайн вселенной и делает невозможное возможным.

Над Tales From the Loop будут совместно работать Fox 21 Television Studios и Amazon Studios. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступит Натаниэль Халперн («Убийство», «Легион»). Режиссёром пилотного эпизода назначен Марк Романек («Не отпускай меня», «Шёпот»), который также стал одним из исполнительных продюсеров.