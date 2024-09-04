Начались съемки российской комедии «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем

В России стартовали съемки приключенческой комедии «(Не) искусственный интеллект», главную роль в которой сыграет Леон Кемстач («Слово пацана»).
Синопсис
Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.
Постановщиком фильма выступает Алексей Чадов, для которого это будет вторая режиссерская работа после ленты «Своя война. Шторм в пустыне».
Премьера «(Не) искусственного интеллекта» ожидается в 2025 году. Точной даты выхода нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.