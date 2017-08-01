Начались съёмки «Человека-муравья и Осы». Рассказываем, что известно об этом фильме

Начались съёмки «Человека-муравья и Осы». Рассказываем, что известно об этом фильме

Компания Marvel Studios анонсировала начало съёмок «Человека-муравья и осы» — нового супергеройского фильма из Киновселенной Marvel. Лента станет одной из завершающих картин «третьей фазы».

О будущем фильме пока известно не так много. К своим ролям вернутся Пол Радд (Скотт Лэнг), Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн) и Майкл Дуглас (Хэнк Пим). К ним присоединились Мишель Пфайффер и Лоуренс Фишберн. Пфайффер воплотит жену доктора Пима Дженет ван Дайн, а Фишберн сыграет Билла Фостера, он же Великан. Любопытно, что ранее Фишберн сыграл второстепенную роль в фильме конкурентов «Бэтмен против Супермена».

Любопытно вот что: фильм выходит спустя два месяца после премьеры «Мстители 3: Война бесконечности», которая подведёт Киновселенную Marvel к своеобразному финалу. Обычно сюжеты фильмов идут последовательно, и это значит, что действие ленты развернётся уже после глобальной битвы с Таносом. Не потому ли сюжет «Человека-муравья и Осы» держится в секрете, потому что он станет косвенным продолжением «Войны бесконечности»? Похоже, что героям предстоит иметь дело с последствиями сражения с Таносом. Это подтверждается и тем, что оба героя не заявлены в самой «Войне бесконечности» — видимо, их ждут дела на Земле.

Российская премьера назначена на 5 июля 2018 года.

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