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Новости

Начальную сцену из второго сезона «Разделения» снимали пять месяцев

Дмитрий Кинский
20 января 12:42
1238
1 минута на чтение
Режиссер Бен Стиллер и актер Адам Скотт рассказали, что съемки открывающей сцены второго сезона «Разделения» заняли около пяти месяцев.
На ее создание ушло так много времени, потому что авторам приходилось подстраиваться под общее расписание производства сериала. А в работе над ней приняли участие все отделы: от специалистов по графике до дизайнеров.
Сам Адам Скотт для этой сцены вдохновлялся легендарным бегом Тома Круза в фильмах по «Миссии невыполнима».
Всего во втором сезоне «Разделения» будет 10 эпизодов. Новые серии будут выходить каждую пятницу до 21 марта.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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