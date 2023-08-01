Netflix обновила календарь кинорелизов и перенесла несколько фильмов

Netflix обновил календарь грядущих кинорелизов. Некоторые из ожидаемых в 2023 году фильмов «уехали» на 2024-й.
Выбрали для вас фантастические релизы:
- Экранизация сборника рассказов Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара», которой занимается Уэс Андерсон, выйдет 13 октября;
- Анимационная музыкальная комедия «Лео» с Адамом Сэндлером — 21 ноября;
- «Мятежная Луна» Зака Снайдера — 22 декабря;
- Сиквел «Побега из курятника» с подзаголовком Dawn of the Nugget — 15 декабря;
- «Девица» с Милли Бобби Браун — 2024 год;
- Научно-фантастический фильм «Космонавт» с Адамом Сэндлером — 2024 год.
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Редактор
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