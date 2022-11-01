Netflix отменил сериал по «Клубу Винкс» после второго сезона

Второй сезон «Судьба: Сага Винкс» по мотивам итальянского мультика «Клуб Винкс» станет последним для сериала от Netflix.
Об этом в соцсетях объявил шоураннер Брайан Янг, заодно поблагодарив актеров и съемочную команду за вклад в работу:
Новость не очень, но Netflix решил не продлевать «Судьбу: Сага Винкс» на третий сезон. Мне особенно грустно, потому что знаю, что многим из вас понравился последний сезон. <…> Это были удивительные четыре года. Надеюсь, мы еще увидимся в будущем.
Напомним, второй сезон «Саги Винкс» вышел в сентябре этого года. И, видимо, не снискал особой популярности в онлайн-кинотеатре.
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