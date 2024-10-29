Netflix показал трейлер «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса

Netflix представил трейлер телеадаптации романа Нобелевского лауреата Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества».
Роман посвящен жизни рода Буэндиа в вымышленном городе Макондо. В центре внимания — история одиночества, которое так или иначе проявилось в судьбе каждого из семьи.
Одним из режиссеров шоу выступает Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак», «Аколит»). Главные роли сыграли колумбийские актеры: Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалес, Леонардо Сото, Сузана Моралес и другие.
«Сто лет одиночества» разделили на две части, в каждой из них будет восемь эпизодов. Шоу начнет выходить 11 декабря.