Netflix показал трейлер «Ста лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса

Netflix представил трейлер телеадаптации романа

Нобелевского лауреата

Габриэля Гарсии Маркеса

«Сто лет одиночества».





Роман посвящен жизни рода Буэндиа в вымышленном городе Макондо. В центре внимания — история одиночества, которое так или иначе проявилось в судьбе каждого из семьи.



Одним из режиссеров шоу выступает Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак», «Аколит» ). Главные роли сыграли колумбийские актеры: Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалес, Леонардо Сото, Сузана Моралес и другие.



