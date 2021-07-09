Новые кадры второго сезона «Ведьмака» — он выйдет в декабре

Netflix в рамках мероприятия с говорящим названием WitcherCon наконец назвал точную дату выхода второго сезона «Ведьмака» — 17 декабря 2021 года.
По сюжету Геральт считает, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, так что он отправляется вместе Цири в Каэр Морхен, чтобы обучить ее премудростям охотников на чудовищ.
Напомним, к актерскому составу присоединились Эдвард Роу, Грэм Мактавиш, Аджоа Андо и многие другие.
Постер второго сезона
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Названия эпизодов
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Редактор
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