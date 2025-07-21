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Новый «Истребитель демонов» показал один из лучших стартов в японском прокате

Дмитрий Кинский
21 июля 18:19
105
1 минута на чтение
Полнометражное аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» в первые выходные собрало в японском прокате грандиозные 6 миллиардов иен.
Для сравнения, «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» за аналогичный период заработал 4,6 миллиарда иен.
Однако технически прошлый фильм во франшизе заработал больше, поскольку стоимость иены в последние годы сильно упала.
Напомним, в 2021 году «Поезд "Бесконечный"» оказался самым кассовым аниме в Японии, и у нового фильма есть все шансы стать новым рекордсменом.
В будущем по «Истребителю демонов» выйдет еще две полнометражки, которые закончат арку «Бесконечной крепости».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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