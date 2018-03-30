В прошлом году на площадке народного финансирования IndieGoGo финская анимационная студия Gutsy Animations собрала свыше 200 000 долларов на производство нового мультсериала «Муми-дол» (Moominvalley) по вселенной муми-троллей финской писательницы Туве Янссон. Его режиссёром выступил Стив Бокс, поставивший анимационный фильм «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» в 2005 году. Новый мультсериал будет выполнен в смешанной технике: 3D-окружение совмещено с отдельными 2D-иллюстрациями.
На сайте Gutsy Animations представили первый ролик с раскадровками и концепт-артами:
В конце марта стали известны новые участники актёрского состава, которые подарят голоса главным героям. Вот некоторые из них, с остальными можно ознакомиться здесь.
- Муми-мама — Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Недруги»)
- Муми-папа — Мэтт Берри («Компьютерщики»)
- Муми-тролль — Тэрон Эджертон (обе части «Kingsman»)
- Фрёкен Снорк — Акия Генри
- Снифф — Уорвик Дэвис («Гарри Поттер», «Звёздные войны»)
- Малышка Мю — Бел Паули («Всё включено»)
- Снусмумрик — Эдвин Эндре («Эдди „Орёл“», «Викинги»)
- Нинни — Маюми Кавай
- Туу-тикки — Кэти Льюнг («Гарри Поттер»)
Создатели мультсериала запланировали два сезона по 13 эпизодов, каждый длится по 22 минуты. Права на показ «Муми-дола» купил британский канал Sky One и финская вещательная сеть YLE. Главным героем, как и в книгах Янссон, выступит любопытный, отзывчивый, добрый и искренний Муми-тролль, глазами которого мы увидим мир Муми-дола.
Премьера мультсериала намечена на весну 2019 года.
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