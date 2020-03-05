Продюсерская компания «Среда» и стриминговый сервис START объявили, что осенью 2020 года выйдет отечественный сериал «Шерлок в России». Главную роль в нем исполнит Максим Матвеев, известный по фильмам «Союз спасения» и «Анна Каренина. История Вронского».

По сюжету, Шерлок Холмс преследует Джека Потрошителя, убившего в Лондоне несколько женщин. После схватки, в результате которой незаменимого доктора Ватсона сильно ранят, легендарный сыщик отправляется в Российскую Империю, где скрывается маньяк. Главный герой снимает комнату у доктора Карцева и вместе с ним распутывает преступления. Еще одним помощником частного детектива становится Софья, отношения с которой перерастают в нечто большее. А в роли антагониста выступает обер-полицмейстер Знаменский, которого описывают как воплощение зла.

Сценарий написал Олег Маловичко, приложивший руку к «Троцкому» и «Притяжению». А постановкой занимается Нурбек Эген, который снял «Молот» и «Сундук предков».

Как сообщает Нурбек, «Шерлок в России» — своего рода фантазия. Авторы не стали основываться на произведениях Артура Конана Дойля. Вместо этого они хотели показать, как Шерлок Холмс может измениться, пожив некоторое время в Санкт-Петербурге.

А вот что о грядущем сериале сказал Максим Матвеев:

Здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок – иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически – именно технологически – англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному.

В актерском составе числятся Владимир Мишуков («Слоны могут играть в футбол»), Павел Майков («Лед»), Ирина Старшенбаум («Притяжение») и Константин Богомолов («Вторжение»).