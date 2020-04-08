Netflix объявил, что комедийный сериал «Космические силы» выйдет 29 мая. Его шоураннерами выступают Грег Дэниелс и Стив Карелл, которые вместе работали над «Офисом».

В центре сюжета — генерал Марк Марке Нэйрд. Он мечтает возглавить ВВС, однако вместо этого ему поручают командовать шестым видом вооруженных сил США — Космическими силами. Под его руководством подразделение должно вернуть американцев на Луну и обеспечить доминирование Соединенных Штат в космосе.

Главного героя сыграет сам Стив Карелл. В сериале также появятся: Лиза Кудроу («Друзья»), Джон Малкович («Новый Папа»), Диана Сильверс («Ма»), Бен Шварц («Голубая игуана») и другие актеры.

Вместе с этим онлайн-кинотеатр поделился первыми кадрами «Космических сил».