Netflix объявил, что комедийный сериал «Космические силы» выйдет 29 мая. Его шоураннерами выступают Грег Дэниелс и Стив Карелл, которые вместе работали над «Офисом».

В центре сюжета — генерал Марк Марке Нэйрд. Он мечтает возглавить ВВС, однако вместо этого ему поручают командовать шестым видом вооруженных сил США — Космическими силами. Под его руководством подразделение должно вернуть американцев на Луну и обеспечить доминирование Соединенных Штат в космосе.

Главного героя сыграет сам Стив Карелл. В сериале также появятся: Лиза Кудроу («Друзья»), Джон Малкович («Новый Папа»), Диана Сильверс («Ма»), Бен Шварц («Голубая игуана») и другие актеры.

Вместе с этим онлайн-кинотеатр поделился первыми кадрами «Космических сил».

 

Читайте также

Дональд Трамп собирается

США хотят добывать ресурсы на Луне и Марсе. В «Роскосмосе» этим недовольны

 07.04.2020

В организации расценивают указ Трампа как попытку захвата других планет

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.