Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американцы должны получить право на добычу ресурсов на Луне, Марсе и других небесных телах.

В США считают космос уникальным пространством для деятельности человека и не рассматривают его как всеобщее достояние.

При этом Трамп не признает принятое в 1979 году Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое гласит, что изучение и использование спутника Земли — достояние всего человечества, а исследующие его страны должны сотрудничать друг с другом.

Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

Заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев расценивает указ президента Америки как попытку захвата других планет. По его словам, агрессивные планы Трампа едва ли поспособствуют сотрудничеству между странами.