NASA опубликовало отчет для Национального совета США по космосу, в котором уточняются детали программы Artemis («Артемида»). Это программа освоения и изучения Луны, строительства лунной базы, а также испытания систем и оборудования перед путешествием на Марс.

В целом программа Artemis предполагает возвращение американских астронавтов на Луну до 2024 года. Для этого NASA хочет построить на орбите спутника станцию Gateway — именно с ней будут стыковаться корабли Orion, именно оттуда будут спускаться на поверхность лунные модули с астронавтами. Впрочем, проектом строительства станции заинтересовались и другие страны, включая Россию, так что возможно, что она станет аналогом МКС.

Из опубликованного отчёта следует, что за жизнь и передвижение астронавтов по поверхности Луны будут отвечать три элемента:

Луноход LTV (Lunar Terrain Vehicle), способный возить людей в пределах зоны посадки;

Мобильный жилой модуль, с которым астронавты смогут путешествовать по поверхности Луны на протяжении 45 дней;

Основной жилой модуль, в котором могут жить одновременно четыре человека.

Астронавты, не занятые непосредственно в экспериментах на поверхности Луны, будут жить на станции Gateway.

Лунная программа NASA предусматривает запуск до 2024 года трёх миссий:

Artemis I — беспилотная тестовая трёхнедельная миссия. Корабль Orion, выведенный ракетой-носителем SLS (Space Launch System), должен облететь вокруг Луны и вернуться.

Artemis II — пилотируемая тестовая миссия. Orion с астронавтами на борту должен приблизиться к Луне и протестировать все системы и всё оборудование, что понадобится для прилунения. Самого прилунения не будет.

Artemis III — пилотируемая миссия с целью прилунения. Orion состыкуется со станцией Gateway, два астронавта останутся там, а ещё два спустятся к поверхности.

Планируется, что третья миссия займёт несколько месяцев — она будет самой длинной в истории освоения космоса. Artemis III покажет, насколько человечество готово к тому, чтобы двигаться дальше, к Марсу.

С полным отчётом можно ознакомиться на сайте NASA.

Подробнее о том, как планы США на строительство лунной базы менялись в течение многих лет, можно будет почитать в статье «Как стать селенитом» в апрельском номере журнала «Мир фантастики» за 2020 год.