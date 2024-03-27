Первый трейлер комедии «Франшиза» про съемки супергеройского фильма

HBO представила трейлер комедийного сериала «Франшиза» (The Franchise), режиссером которого выступает Сэм Мендес («Красота по-американски», «1917», «Скайфолл»).
Шоу расскажет о съемочной группе, которая сталкивается с разными комичными проблемами во время производства супергеройского фильма.
Главные роли сыграли Химеш Патель («Довод»), Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние»), Билли Магнуссен («Черное зеркало»), Ричард Грант («Игра престолов», «Локи»), Ая Кэш («Пацаны», «Волк с Уолл-стрит») и другие.
Премьера «Франшизы» ожидается 6 октября.