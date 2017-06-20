В это воскресенье вышел финальный эпизод первого сезона «Американских богов» — сериала, основанного на одноимённой книге Нила Геймана. Шоураннер Брайан Фуллер пообщался с журналистами портала The Wrap и рассказал несколько интересных подробностей о сериале. Они касаются финала первого сезона и будущего второго сезона.

Осторожно, спойлеры! В новости есть спойлеры к финалу «Американских богов». Если не хотите испортить себе удовольствие, лучше почитайте нашу рецензию на книгу-первоисточник

Первый сезон завершается откровением мистера Среды и перевоплощением Тени Муна. В последний момент Среда признаётся, что он бог Один из скандинавской мифологии.

Но оказывается, что создатели шоу Брайан Фуллер и Майкл Грин планировали совсем другую концовку.

Первоначально, у нас в планах был ещё один эпизод, в котором герои всё же добираются до Дома на скале. Мы почувствовали, что если мы закончим сезон на одну серию раньше, то окажем более значительное влияние на всю историю, а также сосредоточим все наши силы на сезоне, в котором явно видно, куда сюжет двинется дальше.

Именно так и заканчивается последняя серия — в кадре можно увидеть указатель с надписью «Дом на cкале». Немного издевательски, особенно для тех, кто читал книгу.

Вместе с тем Фуллер рассказал и о планах на новый сезон. Он будет состоять из 10 серий. По словам шоураннера, «повествование, возможно, пойдёт немного быстрее».

Многое из неспешного и почти сюрреалистичного первого сезона было связано с ментальным состоянием Тени Муна (Рики Уиттл). Теперь он пробудился [как верующий], а значит, мы можем ждать, что теперь история будет подаваться несколько иначе. Шоураннер Брайан Фуллер

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